Збільшилась кількість українців, які підуть на місцеві вибори 25 жовтня, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться. Голосувати планують 51% українців.

Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Дослідження проводили 16 – 19 жовтня.

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У разі загострення ситуації з коронавірусом, готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%,

– повідомили соціологи.

Вони зауважили, що 2 тижні тому прийти на вибори планували менше людей.

Скільки людей голосуватимуть, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться

21% українців ще думають, чи йти на вибори.

9% кажуть що, можливо, прийдуть голосувати.

17% сказали, що скоріш за все не підуть на вибори.



Скільки людей планують голосувати попри пандемію / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Якщо ситуація не погіршиться

Якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться, на вибори планують піти 61% українців .

. При цьому 25% вагаються.

13% – малоймовірно голосуватимуть.

За словами соціологів, зростає виборча мобілізація серед людей у середній та молодшій вікових категоріях.



Як планують голосувати люди різних вікових категорій / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

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Скільки людей визначились, за кого голосувати

58% опитаних знають, за кого голосуватимуть.

40% ще не визначились.

Серед людей, які точно підуть на вибори, визначились 73%.



Скільки людей визначились, за кого голосувати / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"