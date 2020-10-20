Навіть, якщо пандемія загостриться: зросла кількість українців, які підуть на вибори
Збільшилась кількість українців, які підуть на місцеві вибори 25 жовтня, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться. Голосувати планують 51% українців.
Результати опитування оприлюднила соціологічна група "Рейтинг". Дослідження проводили 16 – 19 жовтня.
Актуально За кого українці готові голосувати на виборах: останній рейтинг партій
У разі загострення ситуації з коронавірусом, готовність взяти участь у виборах підтвердили 51%,
– повідомили соціологи.
Вони зауважили, що 2 тижні тому прийти на вибори планували менше людей.
Скільки людей голосуватимуть, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться
- 21% українців ще думають, чи йти на вибори.
- 9% кажуть що, можливо, прийдуть голосувати.
- 17% сказали, що скоріш за все не підуть на вибори.
Скільки людей планують голосувати попри пандемію / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"
Якщо ситуація не погіршиться
- Якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться, на вибори планують піти 61% українців.
- При цьому 25% вагаються.
- 13% – малоймовірно голосуватимуть.
За словами соціологів, зростає виборча мобілізація серед людей у середній та молодшій вікових категоріях.
Як планують голосувати люди різних вікових категорій / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"
Також цікаво Опитування Зеленського: як відповіли б українці – відео
Скільки людей визначились, за кого голосувати
- 58% опитаних знають, за кого голосуватимуть.
- 40% ще не визначились.
- Серед людей, які точно підуть на вибори, визначились 73%.
Скільки людей визначились, за кого голосувати / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"