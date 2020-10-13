На местных выборах 25 октября в бюллетене появится дополнительный опрос. Его анонсировал глава государства Владимир Зеленский. Чего именно будут касаться вопросы – пока выдержал интригу.

В ближайшее время президент или его официальные представители дадут более пространный ответ относительно того, как он будет организован. Об этом в прямом эфире 24 канала народный депутат, Слуга народа Евгения Кравчук

Подробнее Дополнительные 5 вопросов: Зеленский анонсировал всенародный опрос во время выборов

По ее словам, к процессу опроса точно не будет привлечена Центральная избирательная комиссия. Это будет больше волонтерский проект, государственные деньги на него не будут тратить.

"Очевидно, опрос не будет проводиться именно в этой кабинке для голосования, где будут бюллетени для выборов. Это может быть рядом с избирательным участком", – пояснила Кравчук.

Подробности о всенародном опросе

Кроме этого, депутат объяснила, будут ли ответы этого опроса иметь юридическую силу. А также рассказала, как и где президент сможет использовать полученные ответы на вопросы.

"Слуга народа" подчеркнула, что всенародный опрос – не является официально референдумом. Более того, Рада еще должна принять во втором чтении закон о референдуме, чтобы такой формат был официально закреплен в законодательстве Украины.

Но это не значит, что президент должен общаться с гражданами в формате монолога. Он как гарант Конституции, соблюдения прав и свобод имеет право посоветоваться с украинцами по вопросам, которые считает важными,

– заметила Кравчук.

И добавила, что опрос не будет иметь официального юридического действия. Зато однозначно президент и его фракция смогут руководствоваться его результатами при принятии различных решений или при подготовке законопроектов.

Важно! В Комитете избирателей Украины уже отреагировали на заявление главы государства. Там подчеркнули, что проведение опроса во время местных выборов 25 октября противоречит избирательному законодательству.

Полный комментарий "слуги народа" Евгении Кравчук: Видео 24 канала