На місцевих виборах 25 жовтня у бюлетені з'явиться додаткове опитування. Його анонсував глава держави Володимир Зеленський. Чого саме стосуватимуться питання – наразі витримав інтригу.

Найближчим часом президент чи його офіційні представники дадуть розлогішу відповідь щодо того, як він буде організований. Про це у прямому ефірі 24 каналу народна депутатка, Слуга народу Євгенія Кравчук

Детальніше Додаткові 5 питань: Зеленський анонсував всенародне опитування під час виборів

За її словами, до процесу опитування точно не буде залучена Центральна виборча комісія. Це буде більше волонтерський проєкт, державні гроші на нього не витрачатимуть.

"Очевидно, опитування не буде проводитися саме в цій кабінці для голосування, де будуть бюлетені для виборів. Це може бути поруч з виборчою дільницею", – пояснила Кравчук.

Подробиці про всенародне опитування

Крім цього, депутатка пояснила, чи матимуть відповіді цього опитування юридичну силу. А також розповіла, як та де президент зможе використовувати отримані відповіді на питання.

"Слуга народу" наголосила, що всенародне опитування – не є офіційно референдумом. Ба більше, Рада ще має ухвалити в другому читанні закон про референдум, аби такий формат був офіційно закріплений в законодавстві України.

Але це не означає, що президент має спілкуватися з громадянами у форматі монологу. Він як гарант Конституції, дотримання прав та свобод має право порадитися з українцями щодо питань, які вважає важливими,

– зауважила Кравчук.

Й додала, що опитування не матиме офіційної юридичної дії. Натомість однозначно президент та його фракція зможуть керуватися його результатами при ухваленні різних рішень чи при підготовці законопроєктів.