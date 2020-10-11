На Закарпатті священник-сепаратист агітував за ОПЗЖ перед храмом: відео
В Ужгороді на території храму Христа Спасителя УПЦ МП роздавали передвиборчі агітки за "Опозиційну платформу – За життя". У церкві служить скандальновідомий священник-сепаратист Димитрій Сидор. Ба більше – він балотується в обласну раду Закарпаття від ОПЗЖ.
Сидор вже отримував три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України. Про це пише Релігійно-інформаційна служба.
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Там зазначають: Димитрій Сидор мав балотуватися у першій п'ятірці списку ОПЗЖ в Закарпатську облраду. Втім, на заваді його політичній кар'єрі стали внутрішні церковні правила: таку його діяльність не благословило церковне керівництво.
Відтак, він був понижений до непрохідної частини партійного списку ОПЗЖ.
Як священник Димитрій Сидор за ОПЗЖ на території храму агітував: відео
Що відомо про Димитрія Сидора?Він вважається духовним лідером політичної течії закарпатського русинства, націленої на відокремлення Закарпатської області від України.
У 2012 році Вищий спеціалізований суд залишив без змін вирок, винесений Сидору Апеляційним судом Закарпатської області – 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Його притягнули до кримінальної відповідальності за "меморандум", прийнятий на "конгресі русинів" 25 жовтня 2008 в Мукачеві.
Текст "меморандуму" містив "Акт проголошення відновлення русинської державності". Ба більше – у 2011 році священник заявляв про право русинів "зі зброєю в руках захищати свою свободу" від України.