В Ужгороді на території храму Христа Спасителя УПЦ МП роздавали передвиборчі агітки за "Опозиційну платформу – За життя". У церкві служить скандальновідомий священник-сепаратист Димитрій Сидор. Ба більше – він балотується в обласну раду Закарпаття від ОПЗЖ.

Сидор вже отримував три роки умовно за посягання на територіальну цілісність України. Про це пише Релігійно-інформаційна служба.

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Там зазначають: Димитрій Сидор мав балотуватися у першій п'ятірці списку ОПЗЖ в Закарпатську облраду. Втім, на заваді його політичній кар'єрі стали внутрішні церковні правила: таку його діяльність не благословило церковне керівництво.

Відтак, він був понижений до непрохідної частини партійного списку ОПЗЖ.

Як священник Димитрій Сидор за ОПЗЖ на території храму агітував: відео