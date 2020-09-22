У Верховній раді України зареєстрували законопроєкт № 4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Нардепи пропонують змінити виборчий кодекс через COVID-19. Документ внесли в парламент 18 вересня.

У документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантинних обмежень. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Цікаво Кому вигідно говорити про зрив виборів 2020: за яких умов можуть перенести

Робота виборчих комісій під час карантину: що пропонують депутати

Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці в стаціонарі охорони здоров'я, де лікуються пацієнти з COVID-19, утворюється відповідною міською чи районною у місті, сільською, селищною виборчою комісією, не пізніше, ніж за 10 днів до дня виборів.

Передвиборча агітація проводиться з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Законопроєкт забороняє перебування осіб під час карантину в приміщеннях для голосування і приміщеннях виборчих комісій, а також під час голосування виборців за місцем перебування без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Згідно з проєктом, члени виборчої комісії у день голосування повинні використовувати додаткові засоби індивідуального захисту: захисний щиток або окуляри, рукавички.

захисний щиток або окуляри, рукавички. У разі організації голосування за місцем перебування виборців з COVID-19 або тих, які знаходяться на самоізоляції, члени ВК також використовують захисний спеціальний одяг на спеціальних виборчих дільницях, створених у стаціонарних закладах охорони здоров'я для пацієнтів з коронавірусом.

У законі також визначено, що опитування про наявність симптомів захворювання і безконтактна термометрія проводиться для усіх осіб, які заходять у приміщення для голосування перед входом. Опитування і термометрію проводять також для усіх осіб, присутніх під час організації голосування виборців за місцем перебування.

Тих, хто відмовився від проведення термометрії, крім виборців, у приміщення для голосування допускати не будуть.

Зверніть увагу! У проєкті окремо прописано, що в приміщенні для голосування на виборчій дільниці окремо від інших розміщується спеціально визначена кабіна для таємного голосування і урна для голосування виборців з ознаками респіраторного захворювання або температурою тіла понад 37,2 градуса.

Як голосувати виборцям, які перебувають в обсервації чи на самоізоляції

Такі виборці не пізніше 12 години останньої суботи, перед днем голосування, поштою або через інших осіб, подають до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування.

У заяві має бути зазначене місце перебування виборця та довідка закладу охорони здоров’я (сімейного лікаря) про направлення виборця на самоізоляцію, обсервацію у зв‘язку з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19.

Дільнична виборча комісія після закінчення строку на подання таких заяв в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє окремий витяг зі списку виборців.

Голосування виборців, які перебувають на самоізоляції, обсервації, за місцем їх перебування організовують три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням відповідної виборчої комісії.. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання кандидатур до складу виборчої комісії.

Для голосування за місцем перебування виборців на самоізоляції / обсервації, членам виборчої комісії видають окрему опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку вкидається контрольний лист.

Згідно з законом, переносну виборчу скриньку для голосування українців на самоізоляції, а також виборчу скриньку для голосування на виборчій дільниці виборців з ознаками респіраторного захворювання ДВК відкриватиме останніми.

Члени дільничної виборчої комісії, які відкривають такі скриньки, виймають із них виборчі бюлетені, підраховують їх кількість та розкладають на відповідні місця, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Головне про місцеві вибори-2020

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.

В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.

Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.

Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.



Як відбуватимуться місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу

Що думають українці про місцеві вибори-2020: відео