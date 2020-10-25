На одном из киевских участков волонтеры дают в одни руки по несколько опросников от президента. Координатор Гражданской сети ОПОРА в Хмельницкой области заполнил сразу почти 10 экземпляров. И при этом – на нескольких участках.

Как он это сделал и какой была реакция волонтеров Андрей Попик рассказал в эфире 24 канала. Также он сообщил, что хотел доказать таким экспериментом.

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Первые попытки ответить на вопрос

Мужчина увидел, что на участке проводят опрос. Он расспросил волонтерок, как должен отвечать. На что они отметили, что это его личное дело и отвечать на вопросы надо по своему усмотрению. Андрей Попик заполнил одну бумажку, после чего спросил, Можно ли проголосовать еще раз.

Девушка очень спокойно ответила, что можно – так улучшу статистику. И я проголосовал во второй раз,

– рассказал Попик.

Потом он на глазах той же волонтерки проголосовал в третий, четвертый и даже 7-й раз. Как пояснил активист, ему было интересно – как именно проводят этот опрос.

Проголосовал на другом участке

Затем мужчине удалось пройти опрос и на другом участке. То есть, на участках никто даже не спрашивает:

совершеннолетний ли;

имеете ли право голосовать;

проходили ли вы уже этот опрос.

Однако на одном из участков волонтер не разрешил проголосовать второй раз, но и не расспрашивал о предварительных голосованиях. По словам активиста, сами же работники, которые предлагают вопросы от Зеленского, не признаются, где они их взяли и куда потом их будут отправлять.

Как в Украине опрос Зеленского проводят несовершеннолетние – читайте в нашем материале.

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