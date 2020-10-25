На одній із київських дільниць волонтери дають в одні руки по кільканадцять опитувальників від президента. Координатор Громадянської мережі ОПОРА у Хмельницькій області заповнив одразу майже 10 примірників. І при цьому – на кількох дільницях.

Як він це зробив та якою була реакція волонтерів Андрій Попик розповів в ефірі 24 каналу. Також він повідомив, що хотів довести таким експериментом.

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Перші спроби відповісти на питання

Чоловік побачив, що на дільниці проводять опитування. Він розпитав волонтерок, як має відповідати. На що вони зазначили, що це його особиста справа і відповідати на питання треба на свій розсуд. Андрій Попик заповнив один папірець, після чого запитав, чи можна проголосувати ще раз.

Дівчина дуже спокійно відповіла, що можна – так покращу статистику. І я проголосував вдруге,

– розповів Попик.

Потім він на очах тієї ж волонтерки проголосував втретє, вчетверте і навіть 7-й раз. Як пояснив активіст, йому було цікаво – як саме проводять це опитування.

Проголосував на іншій дільниці

Потім чоловікові вдалось пройти опитування і на іншій дільниці. Тобто, на дільницях ніхто навіть не запитує:

чи ви повнолітній;

чи маєте право голосувати;

чи ви вже проходили це опитування.

Однак на одній з дільниць волонтер не дозволив проголосувати вдруге, але і не розпитував про попередні голосування. За словами активіста, самі ж працівники, які пропонують питання від Зеленського, не зізнаються, де вони їх взяли і куди потім їх відправлятимуть.

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