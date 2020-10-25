В Запорожье украли бюллетени со стола члена избирательной комиссии
В Запорожье во время местных выборов, 25 октября, исчезли 40 бюллетеней со стола члена избирательной комиссии. Мужчина обратился к правоохранителям, когда заметил нехватку бланков для заполнения.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который совершил кражу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.
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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня". В случае доказательства вины злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.
"Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Нарушение выборов в Запорожье: что известно
По состоянию на 12: 00 правоохранители получили 87 сообщений о возможном нарушении во время выборов в Запорожье. Большая часть касается незаконной агитации, опросов, отсутствия в списках избирателей, недостатка информации о кандидатах на участках, а также возможного подвоза групп граждан.
На одном из участков мужчина порвал полученный бюллетень. Полиция составила административный протокол по факту повреждения бланка для голосования.
Избиратель порвал бюллетень на участке / Фото пресс-службы Нацполиции
Еще один мужчина вынес бюллетень за пределы избирательного участка. "Санкция по статье предусматривает наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сообщили в Нацполиции.
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