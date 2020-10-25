У Запоріжжі під час місцевих виборів, 25 жовтня, зникли 40 бюлетенів зі столу члена виборчої комісії. Чоловік звернувся до правоохоронців, коли помітив брак бланків для заповнення.

Наразі працівники поліції розшукують зловмисника, який скоїв крадіжку. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня". У випадку доведення провини, зловмиснику може загрожувати до двох років позбавлення волі.

"Вживаються заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння цього кримінального правопорушення", – мовиться у повідомленні пресслужби Нацполіції.

Порушення виборів у Запоріжжі: що відомо

Станом на 12:00 правоохоронці отримали 87 повідомлень про можливе порушення під час виборів в Запоріжжі. Більша частина стосується незаконної агітації, опитування, відсутності в списках виборців, браку інформації щодо кандидатів на дільницях, а також можливого підвозу груп громадян.

На одній з дільниць чоловік порвав отриманий бюлетень. Поліція склала адміністративний протокол за фактом пошкодження бланку для голосування.



Виборець порвав бюлетень на дільниці / Фото пресслужби Нацполіції

Ще один чоловік виніс бюлетень за межі виборчої дільниці. "Санкція за статтею передбачає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – повідомили в Нацполіції.

Зверніть увагу! Більше про порушення на місцевих виборах 2020 – читайте за посиланням на 24 каналі.



Скільки бюлетенів отримають виборці / Інфографіка 24 каналу

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