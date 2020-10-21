Парламентарка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко подала законопрєкт щодо перенесення другого туру місцевих виборів в Україні. В Комітеті виборців таку ініціативу гостро розкритикували.

Документ передали керівництву парламенту

Про проєкт №4234 про внесення зміни до постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" вже є інформація на сайті парламенту. Наразі документ – на розгляді керівництва, інформує 24 канал.

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Зареєстрували законопроєкт 20 жовтня. У документі Грищенко пропонує не призначати другий тур місцевих виборів на час карантину. Мовиться, передусім, про відтермінування голосування за міських голів у великих містах.

Зверніть увагу! Згідно з виборчим кодексом, другий тур призначають, коли жоден з кандидатів на посаду міського голови не набере більше ніж 50%.

Позиція КВУ щодо ініціативи

У КВУ вважають, що така пропозиція Грищенко суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

Відповідно до Конституції України відтермінування виборів, в тому числі, другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану,

– сказали в Комітеті виборців.

У КВУ наголосили, що повторне голосування призначають протягом 3-тижневого терміну після дня ухвалення рішення про призначення повторного голосування.

Міста можуть залишититись без легітимної влади

Якщо ж законопроєкт Грищенко ухвалять, то кажуть у Комітеті виборців, на деякий період міста залишаться без легітимної влади.

Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування,

– додали у КВУ.

У Комітеті закликають фракцію "Слуга народу" оприлюдити свою позицію щодо ініціативи парламентарки.



Проєкт постанови зареєстрували у парламенті / Скриншот з сайту ВРУ

Фото документа / Фото з фейсбук-сторінки КВУ

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