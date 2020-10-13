Известная украинская активистка и женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевсовет. На местных выборах она представит партию "Демократична сокира".

Почему Домани решила баллотироваться

Активистка баллотируется на избирательном округе №8 в Печерском районе. Об этом Домани сообщила на своей странице в фейсбуке.

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Баллотирования в Киеве – это логичный шаг для меня как коренной киевлянки, которая более 40 лет живет в столице. Кроме этого я, наверное, первая трансгендерная женщина в Украине, изъявившая желание участвовать в качестве кандидата на выборах, и хотелось бы своим примером показать транслюдям наши высокие возможности и амбиции,

– рассказала Домани.

Она также призналась, что сейчас больше всего гордится своей главной инициативой – созданием общественной организации "Когорта", которая занимается вопросами трансгендерного сообщества в Украине.

Над чем активистка планирует работать в Киевсовете

В Киевсовете Домани планирует сосредоточить свое внимание на таких насущных вопросах:

контроль за выбросами токсичных веществ на территории Киева;

очистки водоемов от ила и бытовых отходов;

построение крупных муниципальных паркингов у конечных станций метро;

️обустройстве безбарьерного пространства в городской инфраструктуре.

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Что известно об Анастасии Еве Домани