Женщина-трансгендер баллотируется в Киевсовет: каковы ее главные цели
Известная украинская активистка и женщина-трансгендер Анастасия Ева Домани баллотируется в Киевсовет. На местных выборах она представит партию "Демократична сокира".
Почему Домани решила баллотироваться
Активистка баллотируется на избирательном округе №8 в Печерском районе. Об этом Домани сообщила на своей странице в фейсбуке.
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Баллотирования в Киеве – это логичный шаг для меня как коренной киевлянки, которая более 40 лет живет в столице. Кроме этого я, наверное, первая трансгендерная женщина в Украине, изъявившая желание участвовать в качестве кандидата на выборах, и хотелось бы своим примером показать транслюдям наши высокие возможности и амбиции,
– рассказала Домани.
Она также призналась, что сейчас больше всего гордится своей главной инициативой – созданием общественной организации "Когорта", которая занимается вопросами трансгендерного сообщества в Украине.
Над чем активистка планирует работать в Киевсовете
В Киевсовете Домани планирует сосредоточить свое внимание на таких насущных вопросах:
- контроль за выбросами токсичных веществ на территории Киева;
- очистки водоемов от ила и бытовых отходов;
- построение крупных муниципальных паркингов у конечных станций метро;
- ️обустройстве безбарьерного пространства в городской инфраструктуре.
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Что известно об Анастасии Еве Домани
- Домани – украинская активистка и правозащитница. Ей – 41 год.
- Родилась мужчиной, однако впоследствии почувствовала свою принадлежность к женскому полу.
- В Домани есть жена и дочь.
- В 2016 году начала гормональную терапию. В 2018 году получила паспорт, где указан женский пол.
- Является членом и консультанткой "ТрансКоалиции на постсоветском пространстве".
- Домани активно выступает за отмену классификации трансгендерства как медицинского расстройства. Кроме того, она консультирует трансгендерных мужчин и женщин по вопросам, связанным с аспектами трансгендерного перехода.