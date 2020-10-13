Жінка-трансгендер балотується до Київради: які її головні цілі
Відома українська активістка і жінка-трансгендер Анастасія Єва Домані балотується до Київради. На місцевих виборах вона представить партію "Демократична сокира".
Чому Домані вирішила балотуватися
Активістка балотується на виборчому окрузі №8 у Печерському районі. Про це Домані повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
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Балотування у Києві – це логічний крок для мене як корінної киянки, яка понад 40 років мешкає в столиці. Крім цього я, напевно, перша трансгендерна жінка в Україні, яка виявила бажання брати участь в якості кандидатки на виборах, і хотілося б своїм прикладом показати транслюдям наші високі можливості і амбіції,
– розповіла Домані.
Вона також зізналася, що наразі найбільше пишається своєю головною ініціативою – створенням громадської організації "Когорта", яка займається питаннями трансгендерної спільноти в Україні.
Над чим активістка планує працювати у Київраді
У Київраді Домані планує зосередити свою увагу на таких нагальних питаннях:
- контроль за викидами токсичних речовин на території Києва;
- очищення водойм від мулу та побутових відходів;
- побудові великих муніципальних паркінгів біля кінцевих станцій метро;
- ️облаштуванні безбар'єрного простору в міській інфраструктурі.
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Що відомо про Анастасію Єву Домані
- Домані – українська активістка та правозахисниця. Їй – 41 рік.
- Народилася чоловіком, однак згодом відчула свою приналежність до жіночої статі.
- У Домані є дружина та донька.
- У 2016 році розпочала гормональну терапію. У 2018 отримала паспорт, де зазначена жіночка стать.
- Є членкинею та консультанткою "ТрансКоаліції на пострадянському просторі".
- Домані активно виступає за скасування класифікації трансгендерства як медичного розладу. Окрім того, вона консультує трансгендерних чоловіків та жінок щодо питань, пов'язаних з аспектами трансгендерного переходу.