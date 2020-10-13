Відома українська активістка і жінка-трансгендер Анастасія Єва Домані балотується до Київради. На місцевих виборах вона представить партію "Демократична сокира".

Чому Домані вирішила балотуватися

Активістка балотується на виборчому окрузі №8 у Печерському районі. Про це Домані повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Балотування у Києві – це логічний крок для мене як корінної киянки, яка понад 40 років мешкає в столиці. Крім цього я, напевно, перша трансгендерна жінка в Україні, яка виявила бажання брати участь в якості кандидатки на виборах, і хотілося б своїм прикладом показати транслюдям наші високі можливості і амбіції,

– розповіла Домані.

Вона також зізналася, що наразі найбільше пишається своєю головною ініціативою – створенням громадської організації "Когорта", яка займається питаннями трансгендерної спільноти в Україні.

Над чим активістка планує працювати у Київраді

У Київраді Домані планує зосередити свою увагу на таких нагальних питаннях:

контроль за викидами токсичних речовин на території Києва;

очищення водойм від мулу та побутових відходів;

побудові великих муніципальних паркінгів біля кінцевих станцій метро;

️облаштуванні безбар'єрного простору в міській інфраструктурі.

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Що відомо про Анастасію Єву Домані