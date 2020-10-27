В селе Чаусово-2 Первомайского района Николаевщины местные жители устроили собственный избирательный участок, проигнорировав участие в выборах в ОТО. Сейчас их поступком занимаются правоохранители.

О том, что копы пытаются делать с самопровозглашенным избирательным участком, сообщает Укринформ. По данным правоохранителей, правовую квалификацию события еще не предоставили, поскольку ни заявлений о преступлении, ни вообще какой-то практики таких поступков в Украине еще не было.

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Как говорят организаторы альтернативных "выборов", они "не сделали ничего запрещенного", поскольку "отказались от объединения в ОТО и выбрали себе депутатов и сельского голову".

Самопровозглашенная власть

Хотя жители деревни якобы приняли решение о сохранении сельского совета, в гражданской сети "Опора" говорят, что ответственность за "частные" выборы может наступить только если в селе объявят собственных победителей "выборов".

Вопрос в том, будет ли перебирать Чаусовский сельсовет на себя какие-то властные полномочия. Тогда этим должна заняться СБУ. Оно проинформировано о данном событии. Если это произойдет, тогда можно будет сказать, что у нас появляется некий обособленный, незаконный орган местного самоуправления,

– заявил координатор "Опоры" в регионе Дмитрий Баштовой.

Селяни против ОТО

Общественные наблюдатели утверждают, что большинство жителей Чаусово-2 шли именно на "участок" в частном доме. Лишь немногие люди голосовали на официальной избирательной комиссии.

Такое волеизъявление стало возможным из-за нового административно-территориального устройства Украины. Согласно ему Чаусово-2 должно войти в состав Первомайской городской общины. Но жители деревни против присоединения к городу.