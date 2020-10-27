На фейковом участке на Сумщине проголосовали почти 400 избирателей, – Офис генпрокурора
На ненастоящем избирательном участке в селе Сосновка на Сумщине успели "проголосовать" 379 человек. Понятно, что эти голоса нигде не будут учтены.
Таким образом, препятствовали осуществить избирательное право жителей села Сосновка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли около 379 человек,
– говорится в сообщении.
Сумская областная прокуратура уже сообщила о подозрении человеку, который присвоил себе полномочия главы УИК и препятствовал волеизъявлению.
Интересно, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, отметили лишь по одной кандидатуре.
Что известно о фейковом участке на Сумщине:
- 25 октября в селе Сосновка, что в Конотопском районе, параллельно начали работу 2 избирательных участка с идентичными номерами.
- Один участок был официально зарегистрирован, а другой – не имел никаких полномочий на местных выборах.
- Как выяснилось, отдельные жители села решили не участвовать в объединении территориальных общин, хотя Кабмин включил деревню к Поповскому сельскому совету.
- Поэтому местные жители решили провести альтернативные выборы – создали комиссию, разослали жителям приглашения, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней, в которых предлагали гражданам избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета.
- На фейковый участок людей заманивали музыкой. На настоящем – явка была очень низкой.
- Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас устанавливаются другие лица, которые причастны к созданию и работе фейкового участка.