На ненастоящем избирательном участке в селе Сосновка на Сумщине успели "проголосовать" 379 человек. Понятно, что эти голоса нигде не будут учтены.

Таким образом, препятствовали осуществить избирательное право жителей села Сосновка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли около 379 человек,

– говорится в сообщении.

Сумская областная прокуратура уже сообщила о подозрении человеку, который присвоил себе полномочия главы УИК и препятствовал волеизъявлению.

Интересно, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, отметили лишь по одной кандидатуре.

Что известно о фейковом участке на Сумщине: