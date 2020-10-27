У селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини місцеві мешканці влаштували власну виборчу дільницю, проігнорувавши участь у виборах в ОТГ. Наразі їхнім вчинком займаються правоохоронці.

Про те, що копи намагаються вдіяти із самопроголошеною виборчою дільницею, повідомляє Укрінформ. За даними правоохоронців, правову кваліфікацію події ще не надали, оскільки ані заяв про злочин, ані взагалі якоїсь практики таких вчинків в Україні ще не було.

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Як кажуть організатори альтернативних "виборів", вони "не зробили нічого забороненого", оскільки "відмовилися від об'єднання в ОТГ та й обрали собі депутатів та сільського голову".

Самопроголошена влада

Хоча мешканці села нібито прийняли рішення про збереження сільської ради, у громадянській мережі "Опора" кажуть, що відповідальність за "приватні" вибори може настати тільки якщо у селі оголосять власних переможців "виборів".

Питання в тому, чи перебиратиме Чаусівська сільрада на себе якісь владні повноваження. Тоді цим має зайнятися СБУ. Воно проінформоване про дану подію. Якщо це станеться, тоді можна буде сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування,

– заявив координатор "Опори" у регіоні Дмитро Баштовий.

Селяни проти ОТГ

Громадські спостерігачі стверджують, що більшість жителів Чаусового-2 йшли саме на "дільницю" у приватному будинку. Лише деякі люди голосували на офіційній виборчій комісії.

Таке волевиявлення стало можливим через новий адміністративно-територіальний устрій України. Згідно із ним Чаусове-2 має війти до складу Первомайської міської громади. Але жителі села проти приєднання до міста.