В лифтах одной из многоэтажек Житомира появились зеркала с фамилией кандидата в депутаты областного совета от "Слуги народа" Руслана Каравана. В политсиле говорят, что мужчина сделал зеркала сам, потому что хотел сделать для избирателей что-то полезное.

Жители дома в Житомире заметили зеркала утром 21 октября. Об этом сообщает "Опора".

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Зеркало висит довольно высоко, не на уровне лица. Надо даже дотянуться, чтобы сфотографировать надпись,

– сообщили очевидцы.

В региональном отделении партии "Слуга народа" наблюдателям рассказали, что Караван изготовил 30 зеркал за свои деньги.

"Чеовек подошел креативно к предвыборной агитации и захотел оставить нечто большее, чем кучу мусора после себя", – отметили в политсиле.

И добавили, что кандидат в депутаты сделал их сам, у него есть дома соответствующее оборудование. Партийцы уверяют, что накануне дня голосования зеркала либо снимут, либо заклеят надпись, "однако после выборов снова повесят, потому что людям польза, это для людей".

К слову, на агитационном зеркале нет никаких сведений, а это нарушает Избирательный кодекс, согласно которому должна быть предоставлена ​​вся информация о печати, тираже и тому подобное.

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В Житомире кандидат в депутаты развесил зеркала со своей фамилией в лифтах / Фото "Опоры"