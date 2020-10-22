В Житомире кандидат в депутаты развесил зеркала со своей фамилией в лифтах: фото
В лифтах одной из многоэтажек Житомира появились зеркала с фамилией кандидата в депутаты областного совета от "Слуги народа" Руслана Каравана. В политсиле говорят, что мужчина сделал зеркала сам, потому что хотел сделать для избирателей что-то полезное.
Жители дома в Житомире заметили зеркала утром 21 октября. Об этом сообщает "Опора".
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Зеркало висит довольно высоко, не на уровне лица. Надо даже дотянуться, чтобы сфотографировать надпись,
– сообщили очевидцы.
В региональном отделении партии "Слуга народа" наблюдателям рассказали, что Караван изготовил 30 зеркал за свои деньги.
"Чеовек подошел креативно к предвыборной агитации и захотел оставить нечто большее, чем кучу мусора после себя", – отметили в политсиле.
И добавили, что кандидат в депутаты сделал их сам, у него есть дома соответствующее оборудование. Партийцы уверяют, что накануне дня голосования зеркала либо снимут, либо заклеят надпись, "однако после выборов снова повесят, потому что людям польза, это для людей".
К слову, на агитационном зеркале нет никаких сведений, а это нарушает Избирательный кодекс, согласно которому должна быть предоставлена вся информация о печати, тираже и тому подобное.
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В Житомире кандидат в депутаты развесил зеркала со своей фамилией в лифтах / Фото "Опоры"