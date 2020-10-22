У ліфтах однієї з багатоповерхівок Житомира з’явилися дзеркала з прізвищем кандидата у депутати обласної ради від "Слуги народу" Руслана Каравана. У політсилі кажуть, що чоловік виготовив дзеркала сам, бо хотів зробити для виборців щось корисне.

Мешканці будинку в Житомирі помітили дзеркала ще зранку 21 жовтня. Про це повідомляє "Опора".

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Дзеркало висить досить високо, не на рівні обличчя. Треба навіть дотягнутись, щоб сфотографувати напис,

– повідомили очевидці.

У регіональному осередку партії "Слуга народу" спостерігачам розповіли, що Караван виготовив 30 дзеркал за свої гроші.

"Людина підійшла креативно до передвиборчої агітації та захотіла залишити щось більше, ніж купу сміття після себе", – зазначили у політсилі.

Та додали, що кандидат у депутати зробив їх сам, бо в нього є вдома відповідне обладнання. Партійці запевняють, що напередодні дня голосування дзеркала або знімуть, або заклеять напис, "однак після виборів знову повісять, бо людям користь, це для людей".

До слова, на агітаційному дзеркалі немає жодних відомостей, а це порушує Виборчий кодекс, згідно з яким має бути надана вся інформація про друк, тираж тощо.

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У Житомирі кандидат у депутати розвішав дзеркала зі своїм прізвищем у ліфтах / Фото "Опори"