Предвыборная кампания и ее досадные инциденты в Украине продолжаются. Так, в Первомайске, что на Житомирщине, под кабинетом кандидата на главу местной ОТГ Анны Муравской обнаружили подарочный пакет с муляжом взрывчатки. На следующий день новый "презент" обнаружили у дома ее родителей.

О досадном инциденте сообщил друг политика Виталий Синхаевский на своей странице в фейсбук.

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По его словам, происшествие случилось 24 сентября. Вечером Муравская вместе с семьей и друзьями отдыхали у нее дома. Около 20:30 женщине позвонил работник Первомайского дома культуры и сказал, что возле ее кабинета лежит подарочный пакет с чем-то.

Анна попросила привезти пакет к ней домой. В нем мы обнаружили предмет, похожий на взрывное, и часовое устройство. После этого сразу сообщили в полицию,

- заметил Товарищ Муравской.

После этого к дому политика приехали правоохранители и взрывотехники. Они установили, что в пакете был муляж взрывчатки с часами и четырьмя кусками мыла.



Пакет, который подбросили Муравской / Фото из соцсетей



Внутри подарочного пакетика политик обнаружила пакет / Фото из соцсетей



"Взрывчатка" от неизвестного адресата / Фото из соцсетей



Правоохоранители сразу прибыли на место / Фото из соцсетей

Что говорят в полиции:

Там подтвердили, что происшествие с муляжом взрывчатки, который прислали Муравской, – правда.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту "Хулиганство". Автора "презента" пытаются разыскать.

Утром 25 сентября в полицию поступило сообщение о еще одном похожме пакете, оставленном неизвестными возле дома родителей жены. Его содержимое также проверяли специалисты взрывотехнической службы полиции области – никаких опасных предметов там не обнаружили.



Пакет с муляжом взрывчатки / Фото Нацполиции