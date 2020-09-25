На Житомирщині кандидатці на посаду глави ОТГ подарували "вибухівку": фото і подробиці
Передвиборча кампанія та її прикрі інциденти в Україні тривають. Так, у Першотравенську, що на Житомирщині, під кабінет кандидатки у голови місцевої ОТГ Анни Муравської виявили подарунковий пакет з муляжем вибухівки. Наступного дня новий "презент" виявили біля дому її батьків.
Про прикрий інцидент повідомив друг політикині Віталій Сінхаєвський на своїй фейсбук-сторінці.
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За його словами, подія трапилася 24 вересня. Ввечері Муравська разом із сім’єю та друзями відпочивали в неї вдома. Близько 20:30 жінці зателефонував працівник Першотравенського будинку культури і сказав, що біля її кабінету лежить подарунковий пакет з чимось.
Анна попросила привезти пакет до неї додому. У ньому ми виявили предмет, схожий на вибуховий, та годинниковий пристрій. Після цього відразу повідомили до поліції,
– зауважив товариш Муравської.
Після цього до дому політикині приїхали правоохоронці та вибухотехніки. Вони встановили, що у пакунку був муляж вибухівки з годинником та чотирма шматками мила.
Пакунок, який підкинули Муравській / Фото з соцмереж
Всередині подарункового пакетика політикиня виявила пакунок / Фото з соцмереж
"Вибухівка" від невідомого адресата / Фото з соцмереж
Правоохоронці відразу прибули на місце / Фото з соцмереж
Що кажуть у поліції:
- Там підтвердили, що подія із муляжем вибухівки, який надіслали Муравській, – правда.
- Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом "Хуліганство". Автора "презенту" намагаються розшукати.
- Вранці 25 вересня до поліції надійшло повідомлення про ще один схожий пакунок, залишений невідомими поблизу будинку батьків жінки. Його вміст також перевіряли фахівці вибухотехнічної служби поліції області – жодних небезпечних предметів там не виявили.
Пакунок із муляжем вибухівки / Фото Нацполіції