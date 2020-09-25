Передвиборча кампанія та її прикрі інциденти в Україні тривають. Так, у Першотравенську, що на Житомирщині, під кабінет кандидатки у голови місцевої ОТГ Анни Муравської виявили подарунковий пакет з муляжем вибухівки. Наступного дня новий "презент" виявили біля дому її батьків.

Про прикрий інцидент повідомив друг політикині Віталій Сінхаєвський на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, подія трапилася 24 вересня. Ввечері Муравська разом із сім’єю та друзями відпочивали в неї вдома. Близько 20:30 жінці зателефонував працівник Першотравенського будинку культури і сказав, що біля її кабінету лежить подарунковий пакет з чимось.

Анна попросила привезти пакет до неї додому. У ньому ми виявили предмет, схожий на вибуховий, та годинниковий пристрій. Після цього відразу повідомили до поліції,

– зауважив товариш Муравської.

Після цього до дому політикині приїхали правоохоронці та вибухотехніки. Вони встановили, що у пакунку був муляж вибухівки з годинником та чотирма шматками мила.



Пакунок, який підкинули Муравській / Фото з соцмереж



Всередині подарункового пакетика політикиня виявила пакунок / Фото з соцмереж



"Вибухівка" від невідомого адресата / Фото з соцмереж



Правоохоронці відразу прибули на місце / Фото з соцмереж

Що кажуть у поліції:

Там підтвердили, що подія із муляжем вибухівки, який надіслали Муравській, – правда.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом "Хуліганство". Автора "презенту" намагаються розшукати.

Вранці 25 вересня до поліції надійшло повідомлення про ще один схожий пакунок, залишений невідомими поблизу будинку батьків жінки. Його вміст також перевіряли фахівці вибухотехнічної служби поліції області – жодних небезпечних предметів там не виявили.



Пакунок із муляжем вибухівки / Фото Нацполіції