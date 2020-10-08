В Житомирской области почти миллион избирателей – и именно от их голосов зависит, кто будет следующие пять лет принимать решения по развитию региона и решать его проблемы. Как не ошибиться в выборе – читайте в материале.

Уже 25 октября в Украине состоятся местные выборы. И это не очередная имитация демократии, а реальная возможность изменить ситуацию в регионе, получить действенные органы местного самоуправления и ответственных представителей общин. Почему местные выборы важны – читайте на сайте 24 канала.

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Если посмотреть, какие проблемы больше всего волнуют украинцев, то чаще всего это проблемы в сфере медицины и образования, коррупция, состояние дорог и тротуаров, экономика и создание рабочих мест. На все эти процессы прямо или косвенно влияют органы местного самоуправления. Не следует забывать о реформе децентрализации, через которую местные советы и главы общин получили дополнительные полномочия и финансирование на их реализацию.

В Житомирской области через выборы сформируют 71 совет: областной, 4 районных, 66 советов территориальных общин (12 городских, 22 поселковых и 32 сельских). В территориальных общинах заодно будут избирать председателя соответствующей общины.

Количество депутатов напрямую зависит от количества избирателей по принципу: "чем больше избирателей – тем больше депутатов". Но на практике это будет значительное количество людей, которые будут представлять интересы людей на уровне территориальных общин области, района или общины, а также будут принимать важные и ценные для общества решения.

Что же они действительно могут?

Областные и районные советы

Наибольшее количество избирателей объединяют областные и районные советы. Всего на территории Житомирской области проживают 939 тыс. избирателей, что составляет примерно 78% населения всей области. В составе областного совета будет 64 депутата.

Особенностью этого избирательного процесса является то, что это – первые выборы в новые районные советы. Ведь парламент в рамках административно-территориальной реформы укрупнил "старые" районы. Вместо 23 районов Житомирской области образовали 4: Бердичевский, Житомирский, Коростенский и Новоград-Волынский. Наибольшее количество депутатов будет иметь Житомирский районный совет – 54 депутата. Во все другие районные советы выберут по 42 представителя от жителей района.

Полномочия областных и районных советов очень сходны, но распространяются на разную территорию: область и район соответственно. Едва ли не самым важным полномочием любого местного совета является утверждение бюджета. Его проект готовит глава соответствующей государственной администрации, которая одновременно является исполнительным органом совета. Назначает главу государственной администрации президент по представлению Кабмина.



Кого будут выбирать избиратели Житомирщины и за что отвечают советы общины и председатель совета / Инфографика Центра совместных действий

Областные и районные бюджеты формируются путем поступлений из государственного бюджета – дотаций, субвенций и налогов. По состоянию на 2019 год расходы областного бюджета Житомирской области составили 7,1 млрд грн, хотя еще в 2014 году расходы составляли 3,4 млрд. Такое значительное изменение объемов средств, которыми оперирует областная власть, стало возможным благодаря объединению территориальных общин. После выборов 25 октября местная власть сможет распоряжаться еще большим количеством средств, чем раньше.

Средства областного бюджета распределяются между территориальными общинами региона для реализации совместных социально-экономических, культурных и других важных программ, а также на поддержку областной и районной инфраструктуры, предприятий, дорог и тому подобное.

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Еще одним важным полномочием областного и районных советов является управление объектами совместной собственности территориальных общин. Это могут быть детские сады, школы, театры, библиотеки, музеи, предприятия тепло- и водоснабжение. Житомирский областной совет имеет в управлении 2 института, 7 колледжей, 32 интерната.

Кроме этого, областные и районные советы сотрудничают с представителями государства на местах – главами государственных администраций. Депутаты областных и районных советов контролируют работу главы государственной администрации, заслушивают его отчеты, а если депутаты не удовлетворены его деятельностью – могут объявить недоверие, на что, в свою очередь, должен отреагировать президент. А в случае, если две трети депутатов проголосуют за недоверие, то представитель государства автоматически уходит в отставку. Это заставляет власть на Банковой сотрудничать с общинами и сдерживать свои амбиции влиять на места.

Так сделали с бывшим главой Брусиловской районной государственной администрации Виктором Кондратюком, которому в мае этого года депутаты выразили недоверие. Он написал заявление и ушел в отставку, хотя и жаловался на нарушение процедуры и отсутствие причин для такого решения. В сентябре президент назначил нового главу РГА.

Территориальные общины Житомирщины

Основной и базовой административно-территориальной единицей в Украине является территориальная община. Реформа децентрализации и заключалась в том, чтобы объединить несколько сел, поселков и городов и получить таким образом способную и финансово успешную общину, которая бы меньше зависела от государства. На Житомирщине выборы пройдут в 66 территориальных общин: 12 городских, 22 поселковых и 32 сельских, где избиратели выберут депутатов местных советов и глав общин.

В крупнейшей территориальной общине области, Житомирской ОТО, более 200 тыс. избирателей, поэтому в Житомирский городской совет будут входить 42 депутата. Во второй по количеству избирателей территориальной общине области, Бердичевской ОТО – 61 тыс. избирателей, которые будут выбирать 38 депутатов. Во всех территориальных общинах, которые имеют до 10 тыс. избирателей, будет только 22 депутата. Всего таких общин будет 42, в том числе наименьшая, Харитоновская ОТО, с количеством избирателей около 1,7 тыс.

В то же время каждая община имеет своего председателя, который возглавляет исполнительный комитет Рады. Исполком готовит проекты бюджета, других актов и, что самое главное, воплощает в жизнь решения совета.

Именно эти люди смогут повлиять на решение проблем, которые волнуют украинцев сегодня. Поэтому на их примере разберемся, как местные власти могут помочь своим жителям.

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В сфере охраны здоровья органы местного самоуправления управляют коммунальными медицинскими заведениями, в частности, обеспечивают кадрами и планируют сети коммунальных учреждений здравоохранения. Мало больниц первого звена в общине? Вопрос к местной власти, планируют ли они решить эту проблему и построить новое учреждение здравоохранения. Ликвидация, реорганизация больниц, ремонт, закупка оборудования и другие вопросы развития сети медицинских учреждений тоже могут зависеть от главы общины и местных депутатов.

Это же касается и сферы образования. Органы местного самоуправления формируют местную образовательную политику, управляют сетью учебных заведений и финансируют образование. Управление сферой образования означает, что местная власть может создавать, ликвидировать или реорганизовывать детские сады, школы, университеты, выделять средства на их ремонт, техническое обеспечение и обеспечение учреждений учебными материалами и тому подобное. Местные власти могут выделять средства на доплаты педагогам, проведение олимпиад или конкурсов, утепление школ и тому подобное.

Дыры на дорогах, отсутствие тротуаров и проблемы с инфраструктурой преследуют чуть ли не каждую общину. Местные власти могут строить, реконструировать и ремонтировать улицы и дороги. Велосипедные дорожки, пандусы, бордюры, пешеходные дорожки, мосты и другие путепроводы, развитие сети автомобильных дорог – это не полный список того, на что могут влиять органы местного самоуправления.

С влиянием на сферу экономики несколько хуже. Общегосударственные политические процессы, международные и локальные кризисы, недоверие к нестабильной украинской демократии и война отпугивают многих инвесторов. Но органы местного самоуправления могут привлекать и мотивировать предпринимателей разными путями, в частности уменьшив местные налоги (например, налог на землю), выделив в аренду земельный участок или развив инфраструктуру и тому подобное. Такие решения значительно облегчают жизнь предпринимателям и потенциальным инвесторам.

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Это также может улучшить ситуацию с рабочими местами. Новые предприятия, рестораны, магазины, даже заводы способствуют увеличению количества жителей, которые привлечены к работе. В то же время местная власть может создавать коммунальные предприятия для решения важных для города вопросов (например, по благоустройству), привлекать к работе, осуществлять переобучение, предоставлять социальное жилье и финансово поддерживать тех, кто в этом нуждается больше всего.

Влиять на назначение в Национальное антикоррупционное бюро или Специализированную антикоррупционную прокуратуру, принимать решение в Высшем антикоррупционном суде или внедрять государственную антикоррупционную политику органы местного самоуправления не могут. Однако они могут открыть доступ граждан к процессу принятия и реализации решений, проведения государственных закупок, результатов оценки качества строительства, ремонта или реконструкции объектов.

Чем прозрачнее процессы принятия решений – тем меньше шансов на коррупцию. По результатам исследования организации Transparency International, Житомир находится на 12 месте в рейтинге прозрачности крупнейших городов Украины. Результат областного центра – 66,1 балла, что значительно превышает средний уровень по Украине. Самое высокое место занял Дрогобыч, Львовская область, с результатом в 79,1 балла. На последнем месте – Новомосковск, Днепропетровская область, набравший лишь 18,1 балла.

На все эти решения нужны средства, которыми распоряжаются органы местного самоуправления. Так, Житомирская ОТО по состоянию на сегодня запланировала на этот год 2,7 млрд грн расходов, а расходы крупнейшего в области города Бердичев могут составить более 500 млн грн, особенно учитывая, что в бюджет Бердичевской общины добавятся, кроме бюджета самого города, еще бюджеты других сел, которые сформировали общину. После завершения административно-территориальной реформы и децентрализации размер местных бюджетов станет еще больше.

Что же делать?

Выборы в Верховную Раду и выборы президента сверхважные, но нардепы, министры и президент далеко. Мы ежедневно сталкиваемся именно с работой местной власти и значительно чаще замечаем ее проблемы: сомнительное или незаконное строительство, неровные дороги, очереди в детские сады и школы.

Поэтому 25 октября голосуйте разумно и ответственно. Не надо отдавать свой голос за кандидатов только потому, что они представляют какую-то политическую силу. Проверяйте программы партий, кем были кандидаты раньше, чем они занимались и каковы результаты их работы. Эти люди будут решать ваши или свои проблемы следующие пять лет.

Автор – Олег Савичук, аналитик Центра совместных действий для издания "Вільне слово"