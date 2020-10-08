У Житомирській області майже мільйон виборців – і саме від їх голосів залежить, хто буде наступні п’ять років приймати рішення щодо розвитку регіону та вирішувати його проблеми. Як не помилитись у виборі – читайте в матеріалі.

Вже 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. І це не чергова імітація демократії, а реальна можливість змінити ситуацію в регіоні, отримати дієві органи місцевого самоврядування та відповідальних представників громад. Чому місцеві вибори важливі – читайте на сайті 24 каналу.

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Якщо подивитись, які проблеми найбільше хвилюють українців, то найчастіше це проблеми у сфері медицини та освіти, корупція, стан доріг та тротуарів, економіка та створення робочих місць. На всі ці процеси прямо чи опосередковано впливають органи місцевого самоврядування. Не слід забувати про реформу децентралізації, через яку місцеві ради та голови громад отримали додаткові повноваження і фінансування на їхню реалізацію.

У Житомирській області через вибори сформують 71 раду: обласну, 4 районні, 66 рад територіальних громад (12 міських, 22 селищних та 32 сільських). У територіальних громадах заодно будуть обирати голову відповідної громади.

Кількість депутатів прямо залежить від кількості виборців за принципом: "чим більше виборців – тим більше депутатів". Та на практиці це буде значна кількість людей, які будуть представляти інтереси людей на рівні територіальних громад області, району чи громади, а також будуть ухвалювати важливі і цінні для громади рішення.

Що ж вони дійсно можуть?

Обласні і районні ради

Найбільшу кількість виборців об'єднують обласні і районні ради. Усього на території Житомирської області проживають 939 тис. виборців, що становить приблизно 78% населення усієї області. У складі обласної ради буде 64 депутати.

Особливістю цього виборчого процесу є те, що це – перші вибори до нових районних рад. Адже парламент в межах адміністративно-територіальної реформи укрупнив "старі" райони. Замість 23 районів Житомирської області утворили 4: Бердичівський, Житомирський, Коростенський та Новоград-Волинський. Найбільшу кількість депутатів буде мати Житомирська районна рада – 54 депутати. До усіх інших районних рад оберуть по 42 представники від мешканців району.

Повноваження обласних і районних рад дуже подібні, але поширюються на різну територію: область і район відповідно. Ледь не найважливішим повноваженням будь-якої місцевої ради є затвердження бюджету. Його проєкт готує голова відповідної державної адміністрації, яка одночасно є виконавчим органом ради. Призначає голову державної адміністрації президент за поданням Кабміну.

Кого обиратимуть виборці Житомирщини та за що відповідають ради громади та голова ради / Інфографіка Центру спільних дій

Обласні і районні бюджети формуються шляхом надходжень із державного бюджету – дотацій, субвенцій – та податків. Станом на 2019 рік видатки обласного бюджету Житомирської області склали 7,1 млрд грн, хоча ще 2014 року видатки становили 3,4 млрд. Така значна зміна обсягів коштів, якими оперує обласна влада, стала можливою завдяки об'єднанню територіальних громад. Після виборів 25 жовтня місцева влада зможе розпоряджатися ще більшою кількістю коштів, ніж раніше.

Кошти обласного бюджету розподіляються між територіальними громадами регіону для реалізації спільних соціально-економічних, культурних та інших важливих програм, а також на підтримку обласної та районної інфраструктури, підприємств, доріг тощо.

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Ще одним важливим повноваженням обласної та районних рад є управління об'єктами спільної власності територіальних громад. Це можуть бути дитячі садки, школи, театри, бібліотеки, музеї, підприємства з тепло- та водопостачання. Житомирська обласна рада має в управлінні 2 інститути, 7 коледжів, 32 інтернати.

Крім цього, обласні та районні ради співпрацюють з представниками держави на місцях – головами державних адміністрацій. Депутати обласних та районних рад контролюють роботу голови державної адміністрації, заслуховують його звіти, а якщо депутати не задоволені його діяльністю – можуть оголосити недовіру, на що, в свою чергу, має відреагувати президент. А у разі, якщо дві третини депутатів проголосують за недовіру, то представник держави автоматично йде у відставку. Це змушує владу на Банковій співпрацювати з громадами і стримувати свої амбіції впливати на місця.

Так зробили з колишнім головою Брусилівської районної державної адміністрації Віктором Кондратюком, якому в травні цього року депутати висловили недовіру. Він написав заяву і пішов у відставку, хоча й скаржився на порушення процедури та відсутність причин для такого рішення. У вересні президент призначив нового голову РДА.

Територіальні громади Житомирщини

Основною і базовою адміністративно-територіальною одиницею в Україні є територіальна громада. Реформа децентралізації й полягала у тому, щоб об'єднати кілька сіл, селищ та міст і отримати у такий спосіб спроможну і фінансово успішну громаду, яка б менше залежала від держави. На Житомирщині вибори пройдуть до 66 територіальних громад: 12 міських, 22 селищних та 32 сільських, де виборці оберуть депутатів місцевих рад та голів громад.

У найбільшій територіальній громаді області, Житомирській ОТГ, понад 200 тис. виборців, тому до Житомирської міської ради буде входити 42 депутати. У другій за кількістю виборців територіальній громаді області, Бердичівській ОТГ – 61 тис. виборців, які будуть вибирати 38 депутатів. У всіх територіальних громадах, які мають до 10 тис. виборців, буде лише 22 депутати. Усього таких громад буде 42, зокрема найменша, Харитонівська ОТГ, з кількістю виборців близько 1,7 тис.

Водночас кожна громада має свого голову, який очолює виконавчий комітет ради. Виконком готує проєкти бюджету, інших актів і, що найголовніше, втілює у життя рішення ради.

Саме ці люди зможуть вплинути на розв'язання проблем, які хвилюють українців сьогодні. Тож на їхньому прикладі розберемось, як місцева влада може допомогти своїм жителям.

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У сфері охорони здоров'я органи місцевого самоврядування управляють комунальними медичними закладами, зокрема забезпечують кадрами та планують мережі комунальних закладів охорони здоров'я. Мало лікарень першої ланки у громаді? Питання до місцевої влади, чи планують вони вирішити цю проблему та побудувати новий заклад охорони здоров'я. Ліквідація, реорганізація лікарень, ремонт, закупівля обладнання та інші питання розвитку мережі медичних закладів теж можуть залежати від голови громади та місцевих депутатів.

Це ж саме стосується і сфери освіти. Органи місцевого самоврядування формують місцеву освітню політику, управляють мережею закладів освіти та фінансують освіту. Управління сферою освіти означає, що місцева влада може створювати, ліквідовувати чи реорганізовувати дитячі садки, школи, університети, виділяти кошти на їхній ремонт, технічне забезпечення та забезпечення закладів навчальними матеріалами тощо. Місцева влада може виділяти кошти на доплати педагогам, проведення олімпіад чи конкурсів, утеплення шкіл тощо.

Дірки на дорогах, відсутність тротуарів та проблеми з інфраструктурою переслідують ледь не кожну громаду. Місцева влада може будувати, реконструювати і ремонтувати вулиці та дороги. Велосипедні доріжки, пандуси, бордюри, пішохідні доріжки, мости та інші шляхопроводи, розвиток мережі автомобільних доріг – це не повний перелік того, на що можуть впливати органи місцевого самоврядування.

З впливом на сферу економіки дещо гірше. Загальнодержавні політичні процеси, міжнародні і локальні кризи, недовіра до нестабільної української демократії та війна відлякують багатьох інвесторів. Але органи місцевого самоврядування можуть залучати і мотивувати підприємців різними шляхами, зокрема зменшивши місцеві податки (наприклад, податок на землю), виділивши в оренду земельну ділянку чи розвинувши інфраструктуру тощо. Такі рішення значно полегшують життя підприємцям і потенційним інвесторам.

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Це також може покращити ситуацію із робочими місцями. Нові підприємства, ресторани, магазини, навіть заводи сприяють збільшенню кількості мешканців, які залучені до роботи. Водночас місцева влада може створювати комунальні підприємства для розв'язання важливих для міста питань (наприклад, щодо благоустрою), залучати до роботи, здійснювати перенавчання, надавати соціальне житло та фінансово підтримувати тих, хто цього потребує найбільше.

Впливати на призначення в Національне антикорупційне бюро чи Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ухвалювати рішення у Вищому антикорупційному суді чи впроваджувати державну антикорупційну політику органи місцевого самоврядування не можуть. Проте вони можуть відкрити доступ громадян до процесу ухвалення та реалізації рішень, проведення державних закупівель, результатів оцінки якості будівництва, ремонту чи реконструкції об'єктів.

Чим прозоріші процеси ухвалення рішень – тим менше шансів на корупцію. За результатами дослідження організації Transparency International, Житомир знаходиться на 12 місці у рейтингу прозорості найбільших міст України. Результат обласного центру – 66,1 балів, що значно перевищує середній рівень по Україні. Найвище місце зайняв Дрогобич, Львівська область, з результатом у 79,1 бал. На останньому місці – Новомосковськ, Дніпропетровська область, який набрав лише 18,1 бал.

На всі ці рішення потрібні кошти, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування. Так, Житомирська ОТГ станом на сьогодні запланувала на цей рік 2,7 млрд грн видатків, а видатки найбільшого у області міста Бердичів можуть становити понад 500 млн грн, особливо враховуючи, що до бюджету Бердичівської громади додадуться, крім бюджету самого міста, ще бюджети інших сіл, які сформували громаду. Після завершення адміністративно-територіальної реформи та децентралізації розмір місцевих бюджетів стане ще більшим.

Що ж робити?

Вибори до Верховної Ради та вибори президента надважливі, але нардепи, міністри та президент далеко. Ми щодня стикаємось саме з роботою місцевої влади і значно частіше помічаємо її проблеми: сумнівне чи незаконне будівництво, нерівні дороги, черги до дитячих садків та шкіл.

Тому 25 жовтня голосуйте розумно та відповідально. Не треба віддавати свій голос за кандидатів лише через те, що вони представляють якусь політичну силу. Перевіряйте програми партій, ким були кандидати раніше, чим вони займались і які результати їхньої роботи. Ці люди будуть вирішувати ваші або свої проблеми наступні п'ять років.

Автор — Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій для видання "Вільне слово"