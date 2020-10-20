Неизвестный предмет взорвался на верхнем этаже одноименного отеля в Коростене примерно между 4 и 5 часами утра 20 октября. В этом здании расположен офис кандидата в мэры города Юрия Выговского.

Об инциденте написали на фейсбуке газеты "Древлянська громада", главным редактором которой и является Выговский. Источники 24 канала в полиции факт взрыва подтверждают, однако однозначно ответить на вопрос, связан ли инцидент с предвыборной кампанией и нападением на кандидата в мэры, пока не могут.

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Дело в том, что офис главного редактора местной газеты расположен на втором этаже отеля. А на четвертом, где прогремел взрыв, размещается приемная нардепа и главы областной ячейки ОПЗЖ Юрия Павленко. Вполне возможно, что взрыв связан именно с деятельностью бывших регионалов.

Что известно о взрыве в отеле "Коростень"

Как отмечают правоохранители, сообщение о взрыве поступило около 11 часов утра от руководства отеля. К тому времени с момента взрыва прошло более шести часов.

Приехавшие на вызов полицейские сфотографировали повреждения окна и крышу помещения, а также вызвали следственно-оперативную группу вместе со взрывотехниками.

В результате инцидента никто не пострадал / Фото газеты "Древлянская громада"

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и следователи, которые будут пытаться выяснить, что именно взорвалось в отеле.

Пострадавших в результате происшествия не было.

Обратите внимание! 25 октября в Украине состоятся местные выборы. На них украинцы будут выбирать городских глав, депутатов в местные, областные советы. Актуальную информацию о ходе кампании и местных выборах-2020 читайте на сайте 24 канала.

Нападения и поджоги

Из-за предвыборной борьбы за мэрские должности и депутатские мандаты в местных советах кампанию-2020 можно назвать одной из самых грязных. Полицейские постоянно фиксируют заявления о нападениях на политиков, агитаторов и волонтеров. Кроме того, нескольким кандидатам сожгли машины.