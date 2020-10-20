На Житомирщині біля офісу кандидата в мери пролунав вибух: фото
Невідомий предмет вибухнув на верхньому поверсі однойменного готелю в Коростені приблизно між 4 та 5 годинами ранку 20 жовтня. У цій будівлі розташований офіс кандидата в мери міста Юрія Виговського.
Про інцидент написали на фейсбуці газети "Древлянська громада", головним редактором якої і є Виговський. Джерела 24 каналу у поліції факт вибуху підтверджують, однак однозначно відповісти на питання, чи пов'язаний інцидент із передвиборчою кампанією та нападом на кандидата у мери, наразі не можуть.
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Що відомо про вибух у готелі "Коростень"
Як зазначають правоохоронці, повідомлення про вибух надійшло близько 11 години ранку від керівництва готелю. На той час з моменту вибуху пройшло понад шість годин.
Ранковий вибух у готелі пов'язують з політикою / Фото "Деревлянська громада"
Поліція веде розслідування / Фото "Деревлянська громада"
Поліцейські, які приїхали на виклик, сфотографували пошкодження вікна та дах приміщення, а також викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками.
Наразі на місці події працюють експерти та слідчі, які намагатимуться з'ясувати, що саме вибухнуло у готелі.
Постраждалих внаслідок події не було.
Напади та підпали
Через передвиборчу боротьбу за мерські посади та депутатські мандати у місцевих радах кампанію-2020 можна назвати однією з найбрудніших. Поліцейські постійно фіксують заяви про напади на політиків, агітаторів та волонтерів. Крім того, кільком кандидатам спалили автівки.