Невідомий предмет вибухнув на верхньому поверсі однойменного готелю в Коростені приблизно між 4 та 5 годинами ранку 20 жовтня. У цій будівлі розташований офіс кандидата в мери міста Юрія Виговського.

Про інцидент написали на фейсбуці газети "Древлянська громада", головним редактором якої і є Виговський. Джерела 24 каналу у поліції факт вибуху підтверджують, однак однозначно відповісти на питання, чи пов'язаний інцидент із передвиборчою кампанією та нападом на кандидата у мери, наразі не можуть.

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Річ у тому, що офіс головного редактора місцевої газети розташовано на другому поверсі готелю. А на четвертому, де пролунав вибух, розміщується приймальня нардепа та голови обласного осередку ОПЗЖ Юрія Павленка. Цілком можливо, що вибух пов'язаний саме із діяльністю колишніх регіоналів.

Що відомо про вибух у готелі "Коростень"

Як зазначають правоохоронці, повідомлення про вибух надійшло близько 11 години ранку від керівництва готелю. На той час з моменту вибуху пройшло понад шість годин.

Ранковий вибух у готелі пов'язують з політикою / Фото "Деревлянська громада"

Поліція веде розслідування / Фото "Деревлянська громада"

Поліцейські, які приїхали на виклик, сфотографували пошкодження вікна та дах приміщення, а також викликали слідчо-оперативну групу разом із вибухотехніками.

Наразі на місці події працюють експерти та слідчі, які намагатимуться з'ясувати, що саме вибухнуло у готелі.

Постраждалих внаслідок події не було.

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. На них українці обиратимуть міських голів, депутатів у місцеві, обласні ради. Актуальну інформацію про перебіг кампанії та місцеві вибори-2020 читайте на сайті 24 каналу.

Напади та підпали

Через передвиборчу боротьбу за мерські посади та депутатські мандати у місцевих радах кампанію-2020 можна назвати однією з найбрудніших. Поліцейські постійно фіксують заяви про напади на політиків, агітаторів та волонтерів. Крім того, кільком кандидатам спалили автівки.