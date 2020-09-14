До проєкту постанови про проведення місцевих виборів профільний комітет Верховної Ради планує внести зміни, які стосуватимуться виборів до районних рад.

Таку інформацію озвучив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді керівників фракцій і груп парламенту. Про це повідомило видання "Новое время".

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Він повідомив, що треба терміново скликати комітет через постанову про оголошення виборів

Треба, щоб до зали вийшла уточнена постанова (проєкт постанови, – 24 канал). Треба додати туди вибори до районних рад, оскільки вони випущені в постанові. Дійсно, це колізія, яка могла б скластися, а ми не можемо порушувати своє конституційне завдання – оголосити чергові вибори,

– заявив Олександр Корнієнко.

На його думку, якщо нардепи не ухвалять зміни до Виборчого кодексу, місцеві вибори будуть проходити за його чинною редакцією.

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Окрім цього нардеп Олександр Корнієнко повідомив про домовленість Центральної виборчої комісії і Мінрегіонрозвитку про те, що ЦВК оголосить перші вибори в ОТГ всюди водночас з черговими виборами до місцевих органів влади.

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