Місцеві вибори 2020: скільки триватиме підрахунок голосів
На місцевих виборах у 2020 році дільничні комісії довше рахуватимуть голоси. Прогнозують, що підрахунок може тривати до 29 жовтня. Процес затягнеться через відкриті списки.
Дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами
Якщо в законодавстві не буде чіткої відповіді, які бюлетені дійсні, а які недійсні, то виникнуть дискусії. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла координаторка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
До теми Місцеві вибори 2020: календар найважливіших подій
За словами активістки, дискусія щодо одного бюлетеня може тривати годинами.
Дільничні комісії точно будуть довше рахувати голоси. Найпесимістичніший сценарій – до середи (29 жовтня – 24 канал) після дня голосування,
– наголосила координаторка ОПОРИ.
Як пришвидшити підрахунок голосів
Територіальні виборчі комісії математично обраховуватимуть виборчу квоту і рейтингуватимуть кандидатів у списку. Айвазовська сподівається, що для цього будуть розроблені додаткові ІТ-інструменти. За допомогою них можна проводити логічні перевірки. ІТ- систему, зазвичай, розробляють за технічної підтримки міжнародних організацій. Таким чином можна одразу помітити помилку у протоколах.
Якщо будуть ІТ-інструменти, то тривалість цього процесу буде значно меншою,
– зазначила координаторка ОПОРИ.
Однак Айвазовська додає, що багато залежить і від грамотності членів комісій.
Корисно Що необхідно зробити перед тим, як йти на виборчу дільницю: поради від експерта
Місцеві вибори-2020: що відомо
- Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
- Передвиборча кампанія стартувала 5 вересня.
- В період від 15 до 24 вересня партії повинні висунути і подати до окружної комісії документи для реєстрації своїх кандидатів.
- Українці можуть змінити місце голосування до 10 вересня.
- Передвиборчу агітацію кандидати можуть проводити до 22 жовтня.