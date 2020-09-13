Серед внутрішньо переміщених осіб в Україні 57% готові голосувати на наступних місцевих виборах за своїм місцем проживання, якби була така можливість. Ще 25% внутрішніх переселенців не голосували б.

16% опитаних переселенців відповіли, що не знають, 2% – не відповіли на питання, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на звіт Національної моніторингової системи щодо соціально-економічних характеристик внутрішньо переміщених осіб, їхніх домогосподарств, а також про виклики, з якими вони стикаються.

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Скільки переселенців готові голосувати на наступних виборах президента і Ради?

47% переселенців відповіли, що мають намір голосувати на наступних виборах президента і парламентських виборах,

32% – не збираються голосувати,

19% – не знають,

1% – не відповіли на питання.

Серед причин, через які переселенці не голосуватимуть на наступних президентських і парламентських виборах:

як переселенець не маю права голосу – 10%,

не вірю у вибори і не вірю владі – 39%,

не знаю, як голосувати за місцем переміщення – 10%,

ніколи не цікавився виборами – 19%,

немає кандидатів, за яких можна проголосувати – 7%,

немає часу – 8%,

з релігійних міркувань – 2%,

інше – 3%,

не відповіли на питання – 2%.

При цьому 66% опитаних переселенців обізнані про процедуру голосування за місцем переміщення на президентських і парламентських виборах, 30% – не інформовані, а 4% не відповіли на питання.

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Моніторинг провела Міжнародна організація міграції в квітні-червні 2019 року в усіх областях України, підконтрольних владі. Зокрема, було опитано 4073 внутрішньо переміщених осіб за допомогою телефонного інтерв'ю, 2401 – методом особистого інтерв'ю. Крім того, в травні 2019 року методом особистого інтерв'ю було опитано 1255 осіб, які перетинають лінію розмежування.

Що відомо про можливі місцеві вибори на Донбасі? Президент України Володимир Зеленський заявив, що аби на територіях окремих районів Донеччини та Луганщини відбулися місцеві вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.



Проте ще до виборів у Петрівсьому та Золотому на Донбасі мають бути розведені війська. Про це 1 жовтня всі сторони домовились у Мінську, коли Україна підписала свою згоду з текстом формули Штайнмаєра.



Після місцевих виборів, має почати діяти на постійні основі тимчасовий закон про особливий статус Донбасу. Проте умовою є те, що ці вибори мають проти згідно з Конституцією та законодавством України, а ОБСЄ має опублікувати звіт, що вибори відбулися за стандартами організації та міжнародними стандартами демократичних виборів.



В Офісі Президента України розглядають 2 сценарії проведення виборів на Донбасі. Перший варіант – провести вибори разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий – позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.