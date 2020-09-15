Президентська партія "Слуга народу" вже готується до місцевих виборів, які мають відбутися восени 2020 року. А вже зовсім скоро передвиборча кампанія в Україні почнеться на повну.

Партія уже починає розгортати виборчі штаби на місцях. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише "РБК – Україна".

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Передвиборча кампанія вже може фактично стартувати влітку. Наприклад, наша політична сила вже розгортає штаби по всій Україні. У нас ця робота ведеться. Наступним етапом буде відбір кандидатів, – заявив Качура.

Він також додав, що кандидатів будуть відбирати з декількох джерел і значна частина кандидатів від "Слуги народу" буде відбиратися за конкурсом.

Важливо. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

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