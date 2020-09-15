"Слуга народу" вже розгортає штаби на місцеві вибори: коли почнеться кампанія
Президентська партія "Слуга народу" вже готується до місцевих виборів, які мають відбутися восени 2020 року. А вже зовсім скоро передвиборча кампанія в Україні почнеться на повну.
Партія уже починає розгортати виборчі штаби на місцях. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише "РБК – Україна".
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Передвиборча кампанія вже може фактично стартувати влітку. Наприклад, наша політична сила вже розгортає штаби по всій Україні. У нас ця робота ведеться. Наступним етапом буде відбір кандидатів, – заявив Качура.
Він також додав, що кандидатів будуть відбирати з декількох джерел і значна частина кандидатів від "Слуги народу" буде відбиратися за конкурсом.
Важливо. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
Вибори і карантин: попередні кроки
- Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що розмови про перенесення виборів можуть з'явитися, якщо карантин затягнеться до літа.
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що станом на кінець квітня в Україні не планують переносити місцеві вибори, які повинні відбутися 25 жовтня. Спікер Ради сподівається, що країна до того часу вийде з карантину.
- Він також повідомив, що бюджет місцевих виборів залишається на рівні 1 мільярда гривень. Попередньо ж був 2,2 мільярда гривень.
- 30 квітня Рада проголосувала за зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах. У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.