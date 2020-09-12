"Слуги народу" розмістили на Закарпатті білборди з помилкою: фотодоказ
Представники "Слуги народу" у межах рекламної кампанії розмістили на Закарпатті білборди з помилкою. У лозунгу "слуг" бракує коми.
Помітив помилку та поширив фото білборда у твіттері журналіст Віталій Глагола.
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Текст лозунгу на білборді такий: "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну".
"Слуги народу" розмістили на Закарпатті білборди з помилкою / Телеграм Віталія Глаголи
У лозунгу закарпатських "Слуг народу" перед словом "хто" має бути кома, бо це складнопідрядне речення,
– зауважив Глагола.
Кома у реченні потрібна, адже вона відокремлює підрядну частину речення.
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Раніше стало відомо, що агітацію проводять уже 16 політичних партій, хоча офіційно цього це не можна робити.
Серед порушників
- "Слуга народу"
- "За майбутнє!"
- "Перемога Пальчевського"
- "Батьківщина"
- "Свобода"
- "Українська галицька партія"
- "Пропозиція"
- "Опозиційна платформа – За Життя"
- "Сила людей"
- "Демократична сокира"
- "Духовна Україна"
- "Європейська солідарність"
- "Рідна країна"
- "Європейська партія України"
- "Рідний дім"
- "Нові обличчя".