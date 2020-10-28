Результат "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 міг би бути краще, якщо порівнювати з парламентськими у 2019 році. Крім цього, невідомо як Офіс Президента контролюватиме регіональну політику, зважаючи на ті проросійські сили, які можуть формувати більшість у східних регіонах.

Через це, можливо, "Слузі народу" доведеться утворювати коаліції з різними політичними силами. Про це в ефірі програми "Що це було" на 24 каналі розповіла головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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За її словами, попереду президентську партію чекає складна робота, щоб вибудувати регіональну політику.

Ймовірно, "Слузі народу" доведеться об'єднуватись з "Опозиційною платформою – За життя",

– відзначила журналістка.

Також вона розповіла, що є інформація, ніби через це має бути звільнений Сергій Трофімов, як один зі заступників голови Офісу Президента.

Адже регіональна політика була його відповідальністю. І провал на виборах можуть повісити на нього.

Севгіль Мусаєва вважає, що "Слуга народу" могла б показати кращий результат, зокрема, якщо мовиться про Київ. На парламентських виборах у 2019 році партія взяла всі мажоритарні округи, і тоді було 40% підтримки.

Президент спочатку дуже переживав через результати на виборах, – Мусаєва

За інформацією, яку отримала головна редакторка "Української правди", Володимир Зеленський спочатку дуже переживав через результат "Слуги народу".

Втім потім його змогли переконати, що це достатньо непоганий результат для політичної сили,

– повідомила вона.

І підсумувала, що очевидно "Слузі народу" зараз потрібно нівелювати той негатив, який виник через результати на місцевих виборах.

Детальніше про те, як пройшли місцеві вибори в Україні – читайте за посиланням.



Результати місцевих виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу