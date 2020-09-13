ЦВК ухвалила новий порядок зміни виборчої адреси. Згідно з ним, внутрішньо переміщені особи зможуть голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Що відомо про ухвалення рішення

Відповідне рішення Центральна виборча комісія ухвалила на засіданні 18 травня, інформує громадянська мережа "ОПОРА".

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За нього проголосували 16 членів комісії. Постанова стане чинною з 1 липня 2020 року.

Для чого українцям дозволили змінювати виборчу адресу

Документ робить переселенців частиною територіальних громад, де вони фактично проживають, заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Ми врахували майже всі побажання, зробили все, щоб документ відповідав тим сподіванням, які сьогодні є у громадян – брати участь у місцевих справах,

– зазначив Дубовик.

Яка процедура зміни виборчої адреси

Змінити виборчу адресу можна буде у період з моменту набуття чинності процедури до п’ятого дня з початку виборчого процесу.

До слова, виборчий процес розпочинається за п’ятдесят днів до дня чергових або позачергових місцевих виборів. Тобто у 2020 році українці, які хочуть змінити свою виборчу адресу, повинні бути готовими зробити це протягом липня – серпня.

Що відомо про місцеві вибори у 2020 році