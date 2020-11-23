Вибори мера Нікополя: один із кандидатів заявив про свою впевнену перемогу
22 листопада в 11 містах України відбувся 2 тур місцевих виборів. У Нікополі за посаду міського голови змагалися Руслан Олійник від "Слуги народу" та Олександр Саюк від "За майбутнє". Саме останній заявив, що перемагає.
Вибори у Нікополі: 2 тур
У другому турі виборів мера Нікополя (Дніпропетровська область) 22 листопада 2020 року брали участь:
- Представник партії "За майбутнє" Олександр Саюк,
- Та висуванець "Слуги народу" Руслан Олійник.
Про свою перемогу на виборах за результатами паралельного підрахунку голосів оголосив Саюк у фейсбуці.
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22 листопада екзитполи у Нікополі не проводили, офіційні ж результати виборів оголосить ЦВК після завершення підрахунку бюлетенів (але не пізніше 27 листопада).
Дані Саюка
- Олександр Саюк – 55%,
- Руслан Олійник – 41%.
Від штабу Олійника даних та коментарів не надходило.
Результати кандидатів у мери Нікополі
У 1 турі більше голосів набрав, за даними ЦВК, Олександр Саюк.
- Олександр Саюк – 21,86% (6993 голоси),
- Руслан Олійник – 17,85% (5710 голосів).
Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, 2 тур голосування за мера призначили на 22 листопада.
Які партії пройшли до міської ради
Нікополь – одне з небагатьох міст України, у раді якого будуть представлені 8 партій.
- "За майбутнє" – 8 депутатів,
- "Слуга народу" – 8 депутатів,
- ОПЗЖ – 6 депутатів,
- "Європейська Солідарність" – 4 депутати,
- "Громадська сила" – 3 депутати,
- ВО "Батьківщина" – 3 депутати,
- "Пропозиція" – 3 депутати,
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 3 депутати.
Усього у міськраді Нікополя – 38 депутатів.
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