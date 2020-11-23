22 листопада в 11 містах України відбувся 2 тур місцевих виборів. У Нікополі за посаду міського голови змагалися Руслан Олійник від "Слуги народу" та Олександр Саюк від "За майбутнє". Саме останній заявив, що перемагає.

Вибори у Нікополі: 2 тур

У другому турі виборів мера Нікополя (Дніпропетровська область) 22 листопада 2020 року брали участь:

Представник партії "За майбутнє" Олександр Саюк,

Та висуванець "Слуги народу" Руслан Олійник.

Про свою перемогу на виборах за результатами паралельного підрахунку голосів оголосив Саюк у фейсбуці.

Важливо Як пройшли місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео

22 листопада екзитполи у Нікополі не проводили, офіційні ж результати виборів оголосить ЦВК після завершення підрахунку бюлетенів (але не пізніше 27 листопада).

Дані Саюка

Олександр Саюк – 55%,

Руслан Олійник – 41%.

Від штабу Олійника даних та коментарів не надходило.

Явка виборців у Нікополі під час 2 туру виборів мера склала, за даними ЦВК, 24,20%. Усього в місті зареєстрований 95 201 виборець. Місцеві вибори у Нікополі: результати 1 туру

Результати кандидатів у мери Нікополі

У 1 турі більше голосів набрав, за даними ЦВК, Олександр Саюк.

Олександр Саюк – 21,86% (6993 голоси),

Руслан Олійник – 17,85% (5710 голосів).

Оскільки жоден із кандидатів не набрав 50% голосів, 2 тур голосування за мера призначили на 22 листопада.

Які партії пройшли до міської ради

Нікополь – одне з небагатьох міст України, у раді якого будуть представлені 8 партій.