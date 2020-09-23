Вибори мера Одеси: список кандидатів на пост міського голови
В Одесі 25 жовтня в межах чергових місцевих виборів обиратимуть мера. Свої заявки зокрема вже подали чинний мер Геннадій Труханов, представник партії "Слуга народу" Олег Філімонов і колишній мер Едуард Гурвіц.
Детальніше про кандидатів у мери Одеси розповідає 24 канал.
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Кого вже зареєструвала ЦВК:
- Геннадій Труханов ("Довіряй ділам"),
- Олег Філімонов ("Слуга народу"),
- Михайло Кузаконь (самовисування),
- Ібрагім Моріс (самовисування),
- Станіслав Домбровський (самовисування),
- Сергій Калинчук ("За майбутнє"),
- Юрій Печерський (самовисування).
Ще низка кандидатів також подав свої документи для кандидування в мери, але ЦВК не встигла їх зареєструвати. Дехто також збирається кандидувати, але документів подати поки не встиг. Наразі детально розповімо вам про тих, хто вже офіційно став кандидатом у мери.
Геннадій Труханов
Чинний мер Одеси й людина, яка створює на місцевих виборах в Одесі ключове питання: чи зможе хтось нав'язати конкуренцію Труханову. Він є співкерівником партії "Довіряй ділам" – разом із мером і кандидатом у мери Харкова Геннадієм Кернесом.
В українські політиці Геннадій Труханов з далекого 2004 року, коли почав працювати у Верховній Раді. Щоправда, посада в апараті парламенту була не політичною. У 2005 році став депутатом Одеської міської ради.
У 2012 році Труханов став народним депутатом України від "Партії регіонів", а з 2014 року є мером Одеси. Ймовірно, володіє російським громадянством, адже під час зливу "панамських паперів" саме на російський паспорт Труханова були зареєстровані пов'язані з ним офшорні компанії.
Олег Філімонов
Один з ключових конкурентів чинного міського голови в боротьбі за посаду. Філімонов представляє президентську партію "Слуга народу", яка на парламентських виборах отримала в Одеській області понад 47% голосів.
Це український гуморист, учасник команди КВК "Одеські джентельмени". Він знамався в різноманітних фільмах і розважальних проєктах. Сам Філімонов родом з Миколаєва, а за походженням він – росіянин.
Михайло Кузаконь
Це відомий одеський активіст. Він відомий передовсім замахом на нього у 2018 році. Тоді в його авто, за його словами, спеціально врізалась вантажівка, а згодом імовірні нападники втекли на мопеді.
Ібрагім Моріс
Це один з прихильників проросійських сепаратистів, керівник "союзу лівих сил" й прихильник забороненої в Україні комуністичної ідеології. До слова, через свої погляди й дії навіть потрапив у чистилище "Миротворця".
Станіслав Домброський
Популярний одеський актор, режисер і громадський діяч. Активно пропагує боротьбу зі СНІДом і наркотичною залежністю. До слова, він і сам раніше поборов наркотичну залежність.
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Сергій Калинчук
На виборах представляє партію "За майбутнє". Найвищою посадою на держслужбі було заступництво в голови Одеської ОДА в період 2013 – 2015 років.
Юрій Печерський
Цей кандидат раніше працював представником торгово-промислової палати України в Швейцарії і Ліхтенштейні. До цього працював в "Одесаобленерго", Державній податковій адміністрації Одеської області й управлінні справами Адміністрації президента.
Був і в політиці – депутатом Одеської обласної ради 5 скликання від "Батьківщини".
Хто ще планує балотуватися:
- Наталія Делієва (партія "Голос") – громадська діячка, керівниця ГО "Асоціація жінок України "Дія",
- Петро Обухов (партія "Європейська солідарність") – громадський активіст і підприємець у сфері ІТ,
- Едуард Гурвіц (партія "Блок Едуарда Гурвіца") – двічі мер Одеси в 1994 – 1998 і 2005 – 2010 роках,
- Микола Скорик (партія "Опозиційна платформа – За життя") – чинний народний депутат від цієї ж партії, колишній голова Одеської ОДА (у 2013 – 2014 роках),
- Євген Червоненко (самовисування) – ексміністр транспорту, колишній нардеп, один з найближчих соратників третього президента Віктора Ющенка,
- Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") – екснардеп 6 скликань, скандальний голова ЦВК, яка сфальсифікувала результати президентських виборів 2014 року,
- Дмитро Голубов ("Інтернет партія України") – український хакер і політик, голова партії, що завжди висуває на виборах Дарта Вейдера, екснардеп від БПП, підозрюваний у кіберзлочинах.