В Одесі 25 жовтня в межах чергових місцевих виборів обиратимуть мера. Свої заявки зокрема вже подали чинний мер Геннадій Труханов, представник партії "Слуга народу" Олег Філімонов і колишній мер Едуард Гурвіц.

Детальніше про кандидатів у мери Одеси розповідає 24 канал.

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Кого вже зареєструвала ЦВК:

Геннадій Труханов ("Довіряй ділам"),

Олег Філімонов ("Слуга народу"),

Михайло Кузаконь (самовисування),

Ібрагім Моріс (самовисування),

Станіслав Домбровський (самовисування),

Сергій Калинчук ("За майбутнє"),

Юрій Печерський (самовисування).

Ще низка кандидатів також подав свої документи для кандидування в мери, але ЦВК не встигла їх зареєструвати. Дехто також збирається кандидувати, але документів подати поки не встиг. Наразі детально розповімо вам про тих, хто вже офіційно став кандидатом у мери.

Геннадій Труханов

Чинний мер Одеси й людина, яка створює на місцевих виборах в Одесі ключове питання: чи зможе хтось нав'язати конкуренцію Труханову. Він є співкерівником партії "Довіряй ділам" – разом із мером і кандидатом у мери Харкова Геннадієм Кернесом.

В українські політиці Геннадій Труханов з далекого 2004 року, коли почав працювати у Верховній Раді. Щоправда, посада в апараті парламенту була не політичною. У 2005 році став депутатом Одеської міської ради.

У 2012 році Труханов став народним депутатом України від "Партії регіонів", а з 2014 року є мером Одеси. Ймовірно, володіє російським громадянством, адже під час зливу "панамських паперів" саме на російський паспорт Труханова були зареєстровані пов'язані з ним офшорні компанії.

Олег Філімонов

Один з ключових конкурентів чинного міського голови в боротьбі за посаду. Філімонов представляє президентську партію "Слуга народу", яка на парламентських виборах отримала в Одеській області понад 47% голосів.

Це український гуморист, учасник команди КВК "Одеські джентельмени". Він знамався в різноманітних фільмах і розважальних проєктах. Сам Філімонов родом з Миколаєва, а за походженням він – росіянин.

Михайло Кузаконь

Це відомий одеський активіст. Він відомий передовсім замахом на нього у 2018 році. Тоді в його авто, за його словами, спеціально врізалась вантажівка, а згодом імовірні нападники втекли на мопеді.

Ібрагім Моріс

Це один з прихильників проросійських сепаратистів, керівник "союзу лівих сил" й прихильник забороненої в Україні комуністичної ідеології. До слова, через свої погляди й дії навіть потрапив у чистилище "Миротворця".

Станіслав Домброський

Популярний одеський актор, режисер і громадський діяч. Активно пропагує боротьбу зі СНІДом і наркотичною залежністю. До слова, він і сам раніше поборов наркотичну залежність.

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Сергій Калинчук

На виборах представляє партію "За майбутнє". Найвищою посадою на держслужбі було заступництво в голови Одеської ОДА в період 2013 – 2015 років.

Юрій Печерський

Цей кандидат раніше працював представником торгово-промислової палати України в Швейцарії і Ліхтенштейні. До цього працював в "Одесаобленерго", Державній податковій адміністрації Одеської області й управлінні справами Адміністрації президента.

Був і в політиці – депутатом Одеської обласної ради 5 скликання від "Батьківщини".

Хто ще планує балотуватися: