У "Слузі народу" сподіваються, що завдяки вчасним обмежувальним заходам, карантин закінчиться до середини травня. Таким чином, місцеві вибори у жовтні повинні відбутись. Проте, на всяк випадок, президентська фракція вивчає правові механізми їх перенесення.

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Україна вчасно підготувалась до спалаху коронавірусу. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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Зараз я відштовхуюся не від будь-якої офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра. Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку і те, що карантинні заходи діють – у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності в порівнянні з іншими європейськими країнами,

– сказав Корнієнко.

Згідно з Конституцією, місцеві вибори повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. Корнієнко сподівається, що через коронавірус їх переносити не доведеться, проте світові прецеденти у парламенті все ж вивчають. "Ми досліджували правові механізми в тих країнах, де зараз вибори переносять. Там далеко не скрізь є зрозумілий правовий механізм. Якби раптом на момент оголошення виборів – у середині-кінці липня – тривав карантин, то, можливо, подібні розмови могли би бути", – пояснив лідер партії "Слуга народу".

Щодо "антикоронавірусних законів" – №3220 та №3275, якими висловила незадоволення Асоціація міст – через значні втрати місцевих бюджетів, то Корнієнко зазначає: частково позиція місцевої влади була врахована.

Вони незадоволені, що ми у них забрали приблизно 12 мільярдів. Але потрібно розуміти нинішні обставини, у багатьох галузей забрали набагато більше. По-іншому ніяк. У нас карантин, у нас нормально не працює економіка і під загрозою медична система у випадку, якщо станеться різкий пік захворюваності,

– розповів Корнієнко.

Що передбачають "антикоронавірусні" закони?

Закон №3220 щодо підтримки платників податків



Зміни на період з 18 березня по 30 квітня 2020 року:

не будуть застосовуватись штрафні санкції за порушення податкового законодавства;

заборонені документальні та фактичні перевірки;

не нараховується та не сплачується плата за землю;

також подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи.



Закон № 3275 про соцгарантії



Закон передбачає на період карантину:

доплату в розмірі до 300% заробітної плати медикам та іншим працівникам, залученим у лікуванні хворих на COVID-19. Працівникам соцзахисту, які надають послуги громадянам удома, – до 100% заробітної плати;

право уряду встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення та соціально значущі товари;

операції з ввезення в Україну ліків, медичних виробів та обладнання для протидії COVID-19 та їхнє постачання звільняються від сплати ПДВ;

виплату допомоги з часткового безробіття працівникам малих і середніх підприємств, для яких будуть збережені робочі місця під час карантину;

спрощення оформлення дистанційної роботи;

всі соціальні виплати на період карантину будуть продовжені автоматично;

споживчі кредити, взяті до 2017 року, тимчасово звільняються від штрафів та пені.



Фінансові полегшення на час карантину / Інфографіка 24 каналу