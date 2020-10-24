На Закарпатті кандидат у голови ОТГ найняв криміналітет для підкупу виборців
Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на Закарпатті. Раніше судимі за тяжкі злочини люди пропонували виборцям 1 тисячу гривень, якщо ті 25 жовтня проголосують за їхнього кандидата.
Деталі підкупу виборців
Щоб переконатися, що виборці точно проголосують за відповідного кандидата, раніше судимі вимагали у людей копії їхніх паспортів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Поліцейські затримали трьох зловмисників, коли ті отримували частину "зарплати" – 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.
На Закарпатті голова ОТГ найняв раніше судимих людей для підкупу виборців / Фото СБУ
Наразі тривають слідчі дії.
Зауважимо, Кабінет виборців заявив, що Закарпатська та Одеська області є найпроблемнішими на місцевих виборах. Все через підкупи "голосів", насилля та виборчий туризм.
На Закарпатті виявили значну кількість сіток з підкупу виборців. До слова, у Вишківській ОТГ до смерті побили кандидата в депутати від "Опозиційної платформи – За життя".
Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу