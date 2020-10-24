Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на Закарпатті. Раніше судимі за тяжкі злочини люди пропонували виборцям 1 тисячу гривень, якщо ті 25 жовтня проголосують за їхнього кандидата.

Деталі підкупу виборців

Щоб переконатися, що виборці точно проголосують за відповідного кандидата, раніше судимі вимагали у людей копії їхніх паспортів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Важливо Політична реклама й агітація на вулицях України: хто порушує день тиші перед місцевими виборами

Поліцейські затримали трьох зловмисників, коли ті отримували частину "зарплати" – 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.



На Закарпатті голова ОТГ найняв раніше судимих людей для підкупу виборців / Фото СБУ

Наразі тривають слідчі дії.

Зауважимо, Кабінет виборців заявив, що Закарпатська та Одеська області є найпроблемнішими на місцевих виборах. Все через підкупи "голосів", насилля та виборчий туризм.

На Закарпатті виявили значну кількість сіток з підкупу виборців. До слова, у Вишківській ОТГ до смерті побили кандидата в депутати від "Опозиційної платформи – За життя".

Зверніть увагу! Опівночі 24 жовтня в Україні розпочався день тиші перед місцевими виборами. Згідно зі законом, будь-яка політична агітація – заборонена. Однак на вулицях українських міст рясніють білборди у кольорах та шрифтах політичних партій. За агітацію у день тиші передбачений штраф – 510 – 850 гривень для пересічних громадян , і 850 – 1360 гривень – для посадовців.



Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу