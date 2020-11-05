Хто переміг на виборах у Миколаєві: офіційні дані
Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Миколаєві. Так, до міської ради проходять 6 партій. Водночас у місті проведуть 2 тур голосування за міського голову.
Підсумки голосування на місцевих виборах у Миколаєві оприлюднила ТВК. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список
Результати кандидатів у мери
- Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосів виборців (39%),
- Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),
- Тетяна Домбровська ("Слуга народу") – 12 248,
- Микола Круглов ("Наш край") – 7 368,
- Юрій Гранатуров ("За майбутнє") – 5 394.
Оскільки жоден з кандидатів не набирає більш як 50% голосів виборців, у Миколаєві відбудеться 2 тур виборів. За крісло мера позмагаються два найбільш рейтингові кандидати – Сєнкевич та Чайка.
Які партії пройшли до міської ради
- "Опозиційна платформа за життя" – 28,57%,
- "Пропозиція" – 23,09%,
- "Слуга народу" – 14,9%,
- "Європейська солідарність" – 6,9%,
- "Партія Шарія" – 6,4%
- "Наш край" – 5,05%.
Зауважимо, тепер у міській раді Миколаєва працюватимуть 17 представників ОПЗЖ, 14 депутатів від "Пропозиції", 9 – від "Слуги народу", по 5 – від "ЄС" та "Партії Шарія", а також 4 від "Наш край".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter