Виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Миколаєві. Так, до міської ради проходять 6 партій. Водночас у місті проведуть 2 тур голосування за міського голову.

Підсумки голосування на місцевих виборах у Миколаєві оприлюднила ТВК. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список

Результати кандидатів у мери

Олександр Сєнкевич ("Пропозиція") – 38 654 голосів виборців (39%),

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 29 095 (29,3%),

Тетяна Домбровська ("Слуга народу") – 12 248,

Микола Круглов ("Наш край") – 7 368,

Юрій Гранатуров ("За майбутнє") – 5 394.

Оскільки жоден з кандидатів не набирає більш як 50% голосів виборців, у Миколаєві відбудеться 2 тур виборів. За крісло мера позмагаються два найбільш рейтингові кандидати – Сєнкевич та Чайка.

Зверніть увагу! Повторне голосування на місцевих виборах у Миколаєві відбудеться 22 листопада.

Які партії пройшли до міської ради

"Опозиційна платформа за життя" – 28,57%,

"Пропозиція" – 23,09%,

"Слуга народу" – 14,9%,

"Європейська солідарність" – 6,9%,

"Партія Шарія" – 6,4%

"Наш край" – 5,05%.

Зауважимо, тепер у міській раді Миколаєва працюватимуть 17 представників ОПЗЖ, 14 депутатів від "Пропозиції", 9 – від "Слуги народу", по 5 – від "ЄС" та "Партії Шарія", а також 4 від "Наш край".