25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори за новими правилами. Річ у тім, що у 2019 році в Україні ухвалили Виборчий кодекс, а всередині липня 2020-го до документу внесли низку змін. Водночас відбулася адміністративна реформа, за якою кількість депутатів значно скоротиться. Що невдовзі чекає на усіх учасників виборчого процесу – читайте далі.

Які нові правила запровадили для кандидатів

Все залежить від громади

Раніше кандидат у невеликому містечку міг планувати, що висуватиметься сам. Тепер йому слід шукати партію та домовлятися з ними, щоб вони взяли його в список та висунули на певному окрузі. Про це пише 24 канал.

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Але такі нові правила – ще не все. Сьогодні, якщо громада становить понад 10 тисяч виборців, то вибори відбудуться за партійною системою – кандидати до ради будуть у партійних списках. А якщо виборців – менше, залишиться мажоритарка і самовисуванці.

Крім того, другий тур виборів міських голів можна буде проводити лише в містах з населенням у понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі). Скоротили й кількість виборчих округів (їх було укрупнено). Від одного округу обиратимуться щонайменше двоє та щонайбільше 4 депутати.



Вибори місцевих кандидатів і мерів: тонкощі процесу / Інфографіка 24 каналу

Кандидатам обиратися можна на різні посади, але є певні обмеження

Мовиться про можливість висуватися одночасно і в мери міста, і в депутати міськради, і до райради, і до облради. Щоправда, тепер можна балотуватися лише на дві посади на одному рівні або ж у ради максимум двох рівнів.

Але знову є але. За словами нардепки від "Слуги народу" Аліни Загоруйком, кандидатам у мери малих міст, де виборців – до 75 тисяч, дозволили паралельно балотуватись у депутати до відповідної сільської, селищної міської ради та/або до відповідної обласної ради. Натомість кандидатам у мери великих міст, де виборців – понад 75 тисяч, можна водночас висуватися лише до міської ради, а рівень райради чи облради для них є закритим.



Паралельне балотування у межах місцевих виборів 2020 / Інфографіка ЧЕСНО

Гендерна квота

У кожній п'ятірці списку має бути щонайменше двоє представників протилежної статі (загалом у списку політсили – не менше ніж 40% кандидатів однієї статі). Якщо партія цього не дотримується, ЦВК її не зареєструє.

Раніше гендерна квота обов’язковою не була. Саме тому партії, які завжди висували більше чоловіків, ніж жінок, наразі інтенсивно шукають кандидаток.

З’явилися застави

Їх запровадили на місцевому рівні. На попередніх виборах такого не було, хоча, наприклад, перші вибори мера Києва за часів незалежної України відбувалися з внесенням застави та збиранням підписів.

Цього року підписи виборців збирати не потрібно, але грошову заставу повинні внести усі кандидати. Це стосується і самовисуванців з малих громад, і кандидатів від партій.

Для кандидата в мери малого міста, де кількість виборців не перевищує 75 тисяч осіб, застава є сталою й становитиме приблизно 4 700 гривень.

Кандидат у депутати, який балотується у громаді до 10 тисяч виборців, теж має сплатити сталу суму – приблизно 940 гривень.

Водночас кандидати в мери, які балотуються у великих громадах, як і кандидати в депутати від партій, мають обчислити свою заставу з огляду на кількість виборців. Так, на кожну 1 тисячу виборців треба внести 209 гривень. Але загалом мовиться про досить великі застави.

Які застави мають вносити кандидати в мери міст: розмір по областях / Інфографіка ЧЕСНО

Виборча квота

Мовиться про кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборчу квоту визначає територіальна виборча комісія. А загалом її затвердили на рівні 25%.

Виборча квота означає, якщо партія поставила кандидата у списку 50-м, а за результатами виборів до ради проходять тільки 10 депутатів, то, щоб потрапити в цю десятку, потрібно не просто набрати більше голосів, ніж інші колеги з партійного списку, а більше за квоту.

Скорочення числа депутатів

У 2015 році в Україні обирали на місцевих виборах приблизно 160 тисяч депутатів на наступні 5 років. Проте після адмінреформи кількість депутатів значно скоротилася внаслідок зменшення кількості рад після укрупнення громад і формування ОТГ. Водночас зменшилася кількість депутатів райрад, оскільки Рада проголосувала за нове районування областей в Україні.

Як обчислити кількість депутатів, яка має бути в новоутвореній ОТГ чи новоутвореному районі з огляду на кількість виборців / Інфографіка ЧЕСНО

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Які нові правила запровадили для виборців

Новий вигляд бюлетеня

Раніше треба було поставити галочки за партію та кандидата, а тепер поруч із галочкою за партію треба буде вписати номер кандидата від неї.

Отже, згідно з новими правилами, тепер можна обирати не лише партію, а й кандидата. Він, однак, повинен набрати щонайменше 25% від виборчої квоти, щоб просунутися вище за списком. Якщо висуванець набирає менше – мандати розподіляє партія.



Як вигляд матиме виборчий бюлетень / Інфографіка громадянської мережі ОПОРА

Голосування по-новому

Вперше на місцевих виборах зможуть голосувати переселенці та трудові мігранти. Для цього треба підтвердити місце проживання або роботи.

Змінити виборчу адресу можна на постійній основі, написавши заяву у відділ ведення Державного реєстру виборців. Також до 10 вересня була можливість змінити місце голосування онлайн (разово).

Також стало можливим інтернет-голосування. Але його запровадили лише як експеримент – все одно потрібно паралельно голосувати на дільниці, а онлайн-голоси враховувати не будуть.

Карантинні нововведення

Вніс свої корективи у процес голосування і запроваджений в Україні карантин. Мовиться передусім про:

соціальну дистанцію (можливо, різні входи для виборців, обмеження для кількості людей у приміщенні тощо);

засоби персонального захисту для працівників виборчих дільниць, а також їх наявність у виборців;

заборону масових зборів виборців у приміщенні (для агітації перед виборами) та роздавання буклетів у наметах.

Детальні рекомендації щодо заходів, введених для голосування в умовах карантину, будуть у відповідній постанові Кабміну, яку ще доопрацьовують.

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Чому варто дотримуватись дистанції під час карантину/ Інфографіка 24 каналу