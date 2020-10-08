У місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, планують взяти участь 58% українців. Однак, якщо ситуація з коронавірусом у країні загостриться, голосувати мають намір 46%.

Явка на місцевих виборах може знизитися у випадку другої хвилі COVID-19. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Відповідно до дослідження, плани українців щодо участі у виборах такі:

58% опитаних заявили, що планують йти голосувати;

ще 21% вагаються з відповіддю (50/50);

8% – можливо візьмуть участь;

13% заявили, що їх участь малоймовірна.

Як явка зміниться у випадку загострення у країні ситуації з коронавірусом:

готовність взяти участь у виборах у такому випадку підтвердили 46% респондентів;

23% не можуть (50/50);

9% – можливо прийдуть на дільниці;

21% – малоймовірно.



Як може змінитися явка на виборах у випадку другої хвилі коронавірусу / Інфографіка "Рейтингу"

Що відомо про опитування? Його провів "Рейтинг". Протягом 4 – 7 жовтня шляхом особистих інтерв’ю опитали 5 тисяч респондентів по всій країні, окрім окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

До слова, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4 – 7 жовтня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії. Детальніше про це читайте за посиланням.

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Зверніть увагу! Станом на 8 жовтня в Україні на коронавірус захворіли 244 734 людини. За останню добу недугу підтвердили ще у 5 397 українців – найбільший показник за весь час епідемії. Загалом одужати вдалося 108 233 людям, на жаль, померли 4 690 хворих.