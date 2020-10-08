Друга хвиля коронавірусу може знизити явку на виборах: наскільки відчутно
У місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, планують взяти участь 58% українців. Однак, якщо ситуація з коронавірусом у країні загостриться, голосувати мають намір 46%.
Явка на місцевих виборах може знизитися у випадку другої хвилі COVID-19. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
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Відповідно до дослідження, плани українців щодо участі у виборах такі:
- 58% опитаних заявили, що планують йти голосувати;
- ще 21% вагаються з відповіддю (50/50);
- 8% – можливо візьмуть участь;
- 13% заявили, що їх участь малоймовірна.
Як явка зміниться у випадку загострення у країні ситуації з коронавірусом:
- готовність взяти участь у виборах у такому випадку підтвердили 46% респондентів;
- 23% не можуть (50/50);
- 9% – можливо прийдуть на дільниці;
- 21% – малоймовірно.
Як може змінитися явка на виборах у випадку другої хвилі коронавірусу / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитування?Його провів "Рейтинг". Протягом 4 – 7 жовтня шляхом особистих інтерв’ю опитали 5 тисяч респондентів по всій країні, окрім окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.
До слова, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4 – 7 жовтня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії. Детальніше про це читайте за посиланням.
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