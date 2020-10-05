Очільник Нацполіції порівняв кількість порушень під час чинної та попередніх виборчих кампаній. Ігор Клименко заявив, що цьогоріч їх буде значно більше, ніж раніше. Лише за два дні правоохоронці зафіксували 400 заяв і повідомлень про порушення.

Про порушення на місцевих виборах

Загалом поліція нарахувала вже майже тисячу скарг. Про це Ігор Клименко сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Клименко зауважив, що за час минулої президентської кампанії було 8 тисяч заяв і повідомлень, під час парламентської – 11 тисяч.

Зараз в нас лише за два дні плюс 400 заяв і повідомлень, тому легко підрахувати, що в підсумку цих порушень буде значно більше, ніж раніше,

– пояснив голова Нацполіції.

Водночас він наголосив, що поліція до цього готова. Наразі в усіх областях вже розпочали роботу цілодобові ситуаційні центри. Клименко зазначив, що ці центри приймають інформацію, яка згодом обробляється відповідними службами. Він додав, що поліція впорається зі своєю роботою.

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Про забезпечення правопорядку на виборах

За словами Клименка, за порядком на місцевих виборах стежитимуть майже 100% особового складу Нацполіції.

Нам допомагатимуть вищі навчальні заклади системи МВС, а це ще приблизно 5 тисяч осіб. Нам буде допомагати у підтриманні публічного порядку і Національна гвардія, і ДСНС, і прикордонники,

– підкреслив Клименко.

Він порахував, що загалом в Україні існує 30 744 виборчі дільниці, на кожній має бути по два працівники поліції. Тобто загалом на виборчих дільницях буде близько 56 тисяч поліцейських.

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