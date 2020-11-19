До 2 туру виборів мера у Чернівцях вийшли місцевий бізнесмен Роман Клічук та колишній "регіонал" і співробітник "Рошену" Віталій Михайлішин, який вже 4 роки керував містом як виконувач обов'язків. 2 тур у Чернівцях запланований на 29 листопада 2020 року.

Кандидат в мери Чернівців Віталій Михайлішин пішов на вибори-2020 як представник політсили "Команда Михайлішина", але насправді за нейтральною назвою ховаються зв'язки з "ОПЗЖ". Хто такий Віталій Михайлішин та хто за ним стоїть – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Віталія Михайлішина

Віталій Михайлішин народився 28 червня 1973 року у Чернівцях. Навчався у машинобудівному ПТУ (нині – ліцеї), також закінчив місцевий університет, має диплом правознавця.

На початку 2000-х Михайлішин працював на "Рошен" – був торговим представником компанії родини Порошенків. Також працював у Криму та Луцьку.

Віталій Михайлішин агітує за себе на ринку / Фото сторінки політика на фейсбуці

Політична кар'єра

З 2010 року починається активна політична кар'єра Віталія Михайлішина – він вливається у ряди тоді потужної "Партії регіонів" і стає одним з амбасадорів партії Януковича у Чернівецькій області.

У 2010 році регіонала Михайлишина обирають до Чернівецької міськради, де він в грудні того ж року стає секретарем. За рік мера міста Федорука усувають від влади – так Михайлішин став виконувачем обов'язків.

Собі Михайлишин створює імідж міцного господарника / Фото сторінки політика на фейсбуці

Щоправда, реальної влади Михайлішин не мав, а відіграв роль "весільного генерала". Справжніми господарями міста були олігарх Дмитро Фірташ та впливовий регіонал Михайло Папієв. Михайлішин вважався їх креатурою та поводився відповідно. Ще одним тіньовим управителям Чернівців у той час був Василь Продан (чоловік колишньої нардепки від БПП Оксани Продан).

Так, я за президента Януковича. Так, я член "Партії регіонів". Не виходжу з партії, мені не соромно, – заявив Михайлішин у грудні 2013 року.

Після перемоги Революції Гідності Віталій Михайлішин робить широкий жест і йде у відставку. У Чернівцях обирають нового мера – Олексія Каспрука (Михайлішин теж балотувався, але програв), але його згодом усувають від влади – виконувати обов'язки лишається знову-таки Продан.

Понад 3 роки Віталій Михайлішин був формальним очільником Чернівців / Фото сторінки політика на фейсбуці

На місцеві вибори-2020 Продан не пішов, а консенсусним кандидатам місцевих еліт став Віталій Михайлішин, який після заборони "Партії регіонів" п'ять років "відсиджувався" у політсилі Продана "Рідне місто". Проте зв'язків з колишніми побратимами не втрачав – на парламентських виборах-2019 він профінансував на 1,2 мільйона гривень "ОПЗЖ", сам пішов на вибори, але вкотре програв.

Паралельно з роботою у міськраді, куди обрався у 2015 від "Рідного міста" та очолив фракцію, Михайлішин ще разом з сином керує фірмою "Торговий дім "Гомельскло", що продає будматеріали та сантехніку.

Михайлішин має диплом Національної академії держуправління при Президентові України як фахівець з парламентаризму та парламентської діяльності. Працевлаштуватись за фахом Михайлішин намагався тричі, але щоразу невдало (у 2012 році не допомогли навіть концерти російських співаків Буйнова та Розенбаума), тому врешті решт вирішив розвивати парламентаризм в регіонах.

Завдяки мерській кампанії-2020 Михайлишин став ближчим до спорту / Фото сторінки політика на фейсбуці

Робив це Михайлішин здебільшого завдяки голому популізму. У вересні 2020 року він вляпався у скандал, коли на зустрічі з виборцями повідомив, що завдяки його невтомній роботі відкрито громадський простір. Згодом його викрила на брехні "Опора". З’ясувалось, що його створили за співфінансування Європейського Союзу, а коли міська рада голосувала за проєкт – Михайлішина навіть не було у сесійній залі.

Про ще один казус розповідає "Суспільне. Буковина". Виявилось, що політик у себе на фейсбуці вихвалявся, що сприяв закупівлі ПЛР-лабораторії для міської лікарні №1. Водночас рішення про виділення грошей на її облаштування прийняли на бюджетній комісії, до якої депутат Михайлішин не входить.

На виборах-2020 Михайлишин поки другий / Фото сторінки політика на фейсбуці

Під вибори мера для кандидата придбали іменну партію й він став №1 у списках "Команди Михайлішина". У першому турі 25 жовтня 2020 року Михайлішин набрав 21,31%, а переможцем несподівано став несистемний кандидат Роман Клічук. Горілчаний король Чернівців і фанат творів Василя Шкляра набрав 27,23% голосів. Відсторонений мер Олексій Каспрук став третім і залишився за бортом.

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Голоси у Чернівцях рахували довго та зі скандалами – місцевий виборчком довелося підганяти з самого Києва, проте підрахунок затягнувся майже на тиждень, ніж це дозволяє закон. Другий тур у Чернівцях відбудеться 29 листопада.

Декларація Віталія Михайлішина

Михайлішин за 2019 рік задекларував 728 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності. Майже мільйон також заробила дружина – Тетяна Михайлішина. Ще пів мільйона Михайлішин отримав від продажу цінних паперів. У готівці подружжя зберігає понад мільйон гривень та 114 тисяч доларів.

Родина кандидата в мери Чернівців / Фото сторінки політика на фейсбуці

У спільній власності подружжя є дві квартири, два автомобілі – Toyota RAV-4 HYBRID 2019 року випуску та Toyota Highlander 2012 року.

Дружина задекларувала дитячого одягу бренду Polo Ralph Lauren на 1 мільйон 875 тисяч гривень. Й це одна з найдивніших позицій у деклараціях всіх кандидатів.