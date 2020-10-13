Які документи потрібні хворим на COVID-19, щоб проголосувати на місцевих виборах
Хворі на коронавірус українці зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня вдома або у лікарні. Для цього їм потрібно звернутися у виборчу дільниці за два дні до виборів.
Якщо у день місцевих виборів людина перебуватиме на самоізоляції, вона зможе проголосувати з дому. Для цього необхідно написати заяву в довільній формі та додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.
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Заяву необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування до 20:00 23 жовтня,
– пояснили в ЦВК.
Той же алгоритм діє, якщо СOVID-19 підтвердили у родича, і через це ви перебуваєте на самоізоляції.
Що відомо про голосування хворих на коронавірус
Пацієнти, які хворіють на COVID-19 та перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо там. У день виборів до них приїдуть мобільні бригади.
Якщо ж людина перебуває на самоізоляції, то до неї додому приїдуть члени виборчої комісії. Однак спершу комісія приїде до тих виборців, які зазначені в категоріях.
У разі, якщо у виборця є симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці.