Хворі на коронавірус українці зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня вдома або у лікарні. Для цього їм потрібно звернутися у виборчу дільниці за два дні до виборів.

Якщо у день місцевих виборів людина перебуватиме на самоізоляції, вона зможе проголосувати з дому. Для цього необхідно написати заяву в довільній формі та додати медичну довідку від сімейного лікаря або закладу охорони здоров'я. Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

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Заяву необхідно передати до дільничної комісії за місцем голосування до 20:00 23 жовтня,

– пояснили в ЦВК.

Той же алгоритм діє, якщо СOVID-19 підтвердили у родича, і через це ви перебуваєте на самоізоляції.

Що відомо про голосування хворих на коронавірус

Пацієнти, які хворіють на COVID-19 та перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо там. У день виборів до них приїдуть мобільні бригади.

Якщо ж людина перебуває на самоізоляції, то до неї додому приїдуть члени виборчої комісії. Однак спершу комісія приїде до тих виборців, які зазначені в категоріях.

У разі, якщо у виборця є симптоми грипу, він може проголосувати на дільниці в окремій кабінці.

Зверніть увагу! На дільниці всі виборці мають перебувати в захисних масках, також бажано мати власну ручку. Правоохоронці впускатимуть і людей без маски, але на них складатимуть протоколи. Крім того, усім виборцям перед входом на дільницю виміряють температуру.



Календар місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу