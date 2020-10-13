Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 жовтня заявив, що українцям на місцевих виборах 25 числа поставлять ще додаткових 5 питань. На звістку про такий референдум досить бурхливо відреагували в мережі: багато хто обурюється, а хтось підійшов із гумором.

Про які 5 питань заявляв Зеленський

За його словами, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами". Про це повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Зеленський дав велике інтерв'ю: найцікавіше з розмови з президентом

На виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь є важливою? Тому, що буде так, як вирішиш ти,

– заявив президент України.

Щоправда, він не сказав, про які 5 важливих питань мовиться, але пообіцяв оприлюднити цю інформацію пізніше. Також невідомо, як саме відбуватиметься опитування.

В Офісі Президента кажуть, що українці дізнаються все найближчим часом – Зеленський має намір озвучувати щодня по одному питанню.

Звернення Володимира Зеленського щодо місцевих виборів 25 жовтня: дивіться відео

Як на ініціативу президента відреагували українці

У мережі людей обурив здебільшого той факт, що про такі плани Зеленський оголосив за 12 днів до виборів. Крім того, невідомо, на якій підставі проводитимуть це опитування та який у нього буде статус. Водночас звернули увагу на те, що опитування проводитимуть за дуже низької явки, адже не всі захочуть піти на дільниці через тривожну ситуацію з коронавірусом.

Щоправда, багато хто все ж оприлюднив свою версію 5 питань. Більше того, в мережі з'явився відповідний хештег #5питань.

Сюрприз буде, як на екзамені. Може, спитають щось зовсім неманіпулятивне на кшталт "чи підтримуєте ви мирну політику на Донбасі". Або ж "Вирішимо раз і назавжди хто смішніший: "Квартал 95" чи "Дизель-Шоу"?

– підкреслив колишній очільник Держмитниці Максим Нефьодов.

Ексчиновник також провів попереднє опитування своїх друзів і визначив 5 питань, які слід поставити:

На що збирати гроші: Playstation 5 чи Xbox Series X?

Чи підтримуєте ви легалізацію марихуани?

Яка інтерпретація квантової механіки більш перспективна: Копенгагенська, Багатосвітова, Об‘єктивний колапс чи богопрокляте Боміанство?

Куди зникають шкарпетки в замкненому просторі барабану пральної машини?

Як ся почуваєте?

Журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва каже, що "Зеленський писатиме листа на дєрєвню дєдушке". Адже невідомо, про що буде це опитування та які питання.

Вона також вирішила допомогти президента та оголосила список зі своїх 5 питань:

Хто я?

Я не лох?

Посадити Вовка?

Звільнити Єрмака?

Піти геть?

Крім того, у співзасновника партії "Демократична Сокира" Юрія Гудименка не знайшлось цензурних слів на реакцію.

А журналіст Євген Козярін видав жарт, що про Авакова слід запитати.

Згадав про Авакова і Євген Матюшенко. Загалом він пропонує такі 5 питань:

Як справи?

Що робити з Аваковим?

Як відмовити Єрмаку, щоб той не образився?

Хто вбив Лору Палмер?

Яке у нас стопслово?

А 5 питань для президента за версією блогера Антона Ходзи мають такий вигляд:

Я ж не лох?

Баба, да?

Вийдеш звідси, розбійнику?

Як вийти з групи у вайбері?

Подивились вже фільм "Земляни"?

А гумористичний фейковий акаунт "Театру на Подолі" вважає, що на "референдумі" від Зеленського слід поставити такі питання:

Коли

Позеленіє

Театр

На

Подолі

Дякую. Дуже дякую,

– іронічно додали автори допису.

Президент сказав, що разом з місцевими виборами буде ще опитування, на якому поставлять 5 питань. Ось ці питання:



1. Коли

2. Позеленіє

3. Театр

4. На

5. Подолі



Дякую. Дуже дякую. — Театр на Подолі (@podiltheatre) October 13, 2020

Долучився до флешмобу і фінансист Сергій Фурса. Його питання:

Скільки урану потрібно для стабільної ядерної реакції?

Яка доза знеболювального потрібна для операції на серці?

Яка монетарна політика потрібна для стабільного економічного розвитку?

Як перекласти китайською "дайте гроші, будь ласка"?

Скільки металу потрібно для будівництва нового мосту через Дніпро?

Як допомагає будівництво доріг у боротьбі з пандемією?

Який склад на матч має виставити тренер збірної з футболу?

Хто такий Єрмак?

Висловив свої думки щодо 5 питань і політик Дмитро Золотухін:

Кофє ідьош піть?

Хто вбив Еріку?

Червоне чи біле?

Чий Крим?

Я ж не лох?

Користувач Олександр Ковальонок запропонував таке:

Хто убив Еріку?

Так 9 чи 10?

Куди вийшов розбійник отсюда?

Найкращий номер 95 кварталу?

Як ви себе бачите через 5 років?

Актуально У "Слузі народу" пояснили, за які гроші проведуть всенародне опитування

Що ще писали в мережі про 5 питань від Зеленського

У мене лише одне запитання pic.twitter.com/R0OvaeCZKE — kush nir (@kushnir_lil) October 13, 2020

Реакція українців на 5 питань від Зеленського / Cкриншоти дописів