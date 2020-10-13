Хто вбив Еріку та що робити з Аваковим: у мережі пропонують свої "5 питань від Зеленського"
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 жовтня заявив, що українцям на місцевих виборах 25 числа поставлять ще додаткових 5 питань. На звістку про такий референдум досить бурхливо відреагували в мережі: багато хто обурюється, а хтось підійшов із гумором.
Про які 5 питань заявляв Зеленський
За його словами, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами". Про це повідомляє 24 канал.
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На виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?" Чому твоя відповідь є важливою? Тому, що буде так, як вирішиш ти,
– заявив президент України.
Щоправда, він не сказав, про які 5 важливих питань мовиться, але пообіцяв оприлюднити цю інформацію пізніше. Також невідомо, як саме відбуватиметься опитування.
В Офісі Президента кажуть, що українці дізнаються все найближчим часом – Зеленський має намір озвучувати щодня по одному питанню.
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Як на ініціативу президента відреагували українці
У мережі людей обурив здебільшого той факт, що про такі плани Зеленський оголосив за 12 днів до виборів. Крім того, невідомо, на якій підставі проводитимуть це опитування та який у нього буде статус. Водночас звернули увагу на те, що опитування проводитимуть за дуже низької явки, адже не всі захочуть піти на дільниці через тривожну ситуацію з коронавірусом.
Щоправда, багато хто все ж оприлюднив свою версію 5 питань. Більше того, в мережі з'явився відповідний хештег #5питань.
Сюрприз буде, як на екзамені. Може, спитають щось зовсім неманіпулятивне на кшталт "чи підтримуєте ви мирну політику на Донбасі". Або ж "Вирішимо раз і назавжди хто смішніший: "Квартал 95" чи "Дизель-Шоу"?
– підкреслив колишній очільник Держмитниці Максим Нефьодов.
Ексчиновник також провів попереднє опитування своїх друзів і визначив 5 питань, які слід поставити:
- На що збирати гроші: Playstation 5 чи Xbox Series X?
- Чи підтримуєте ви легалізацію марихуани?
- Яка інтерпретація квантової механіки більш перспективна: Копенгагенська, Багатосвітова, Об‘єктивний колапс чи богопрокляте Боміанство?
- Куди зникають шкарпетки в замкненому просторі барабану пральної машини?
- Як ся почуваєте?
Журналістка Марина Данилюк-Єрмолаєва каже, що "Зеленський писатиме листа на дєрєвню дєдушке". Адже невідомо, про що буде це опитування та які питання.
Вона також вирішила допомогти президента та оголосила список зі своїх 5 питань:
Крім того, у співзасновника партії "Демократична Сокира" Юрія Гудименка не знайшлось цензурних слів на реакцію.
А журналіст Євген Козярін видав жарт, що про Авакова слід запитати.
Згадав про Авакова і Євген Матюшенко. Загалом він пропонує такі 5 питань:
- Як справи?
- Що робити з Аваковим?
- Як відмовити Єрмаку, щоб той не образився?
- Хто вбив Лору Палмер?
- Яке у нас стопслово?
А 5 питань для президента за версією блогера Антона Ходзи мають такий вигляд:
- Я ж не лох?
- Баба, да?
- Вийдеш звідси, розбійнику?
- Як вийти з групи у вайбері?
- Подивились вже фільм "Земляни"?
А гумористичний фейковий акаунт "Театру на Подолі" вважає, що на "референдумі" від Зеленського слід поставити такі питання:
- Коли
- Позеленіє
- Театр
- На
- Подолі
Дякую. Дуже дякую,
– іронічно додали автори допису.
Долучився до флешмобу і фінансист Сергій Фурса. Його питання:
- Скільки урану потрібно для стабільної ядерної реакції?
- Яка доза знеболювального потрібна для операції на серці?
- Яка монетарна політика потрібна для стабільного економічного розвитку?
- Як перекласти китайською "дайте гроші, будь ласка"?
- Скільки металу потрібно для будівництва нового мосту через Дніпро?
- Як допомагає будівництво доріг у боротьбі з пандемією?
- Який склад на матч має виставити тренер збірної з футболу?
- Хто такий Єрмак?
Висловив свої думки щодо 5 питань і політик Дмитро Золотухін:
- Кофє ідьош піть?
- Хто вбив Еріку?
- Червоне чи біле?
- Чий Крим?
- Я ж не лох?
Користувач Олександр Ковальонок запропонував таке:
- Хто убив Еріку?
- Так 9 чи 10?
- Куди вийшов розбійник отсюда?
- Найкращий номер 95 кварталу?
- Як ви себе бачите через 5 років?
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Що ще писали в мережі про 5 питань від Зеленського
Реакція українців на 5 питань від Зеленського / Cкриншоти дописів