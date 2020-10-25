У Черкасах всеукраїнське опитування від Володимира Зеленського проводили безпосередньо на одній з виборчих дільниць. Членів комісії про це попросили волонтери.

Представниця виборчої комісії № 711040 особисто роздавала людям бланки для опитування. Про це заявили у Комітеті виборців України.

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У повідомленні зазначено, що це було прохання волонтерів. Саме вони й залишили необхідні бланки.

Довідка. В Україні 25 жовтня 2020 року відбуваються місцеві вибори. Втім, на деяких дільницях процес голосування проходить з порушеннями. Про найбільш поширені з них – читайте тут. Раніше очільник МВС Арсен Аваков стверджував, що проведення опитувань на виборчих дільницях не порушує чинне законодавство. Втім, робити це потрібно після голосування та поза межами дільниць. Місцеві вибори 2020 – дивіться пряму трансляцію 24 каналу:

Питання для опитування від Зеленського / Інфографіка 24 каналу