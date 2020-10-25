У Черкасах виборців опитували прямо на виборчій дільниці, – КВУ
У Черкасах всеукраїнське опитування від Володимира Зеленського проводили безпосередньо на одній з виборчих дільниць. Членів комісії про це попросили волонтери.
Представниця виборчої комісії № 711040 особисто роздавала людям бланки для опитування. Про це заявили у Комітеті виборців України.
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У повідомленні зазначено, що це було прохання волонтерів. Саме вони й залишили необхідні бланки.
Питання для опитування від Зеленського / Інфографіка 24 каналу
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