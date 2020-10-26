В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Втім за попередніми підрахунками, в багатьох територіальних виборчих дільницях потрібен другий тур виборів голови. Згідно з законом, він має відбутися до 27 листопада включно.

Про те, як і коли відбуватиметься другий тур виборів голів ОТГ, розповідає 24 канал.

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Коли відбудеться другий тур виборів

Згідно з законом, він має відбутися не пізніше як через 3 тижні (21 день) після остаточного підрахунку голосів. Сам підрахунок мають провести до 6 листопада включно.

Таким чином виходить, що другий тур виборів голів ОТГ мають провести не пізніше як 27 листопада. Втім також відомо, що днем голосування має бути неділя – вихідний день.

У громадянській мережі ОПОРА раніше припустили, що другий тур виборів доведеться проводити в різні дні в різних містах. Це через те, що в деяких регіонах підрахують голоси значно швидше, ніж 6 листопада, тож так довго відкладати не зможуть.

Враховуючи всі ці фактори, можна припустити, що в різних об'єднаних територіальних громадах другий тур виборів може відбутися в один з трьох днів – 8 листопада, 15 листопада або 22 листопада. Усе залежить від того, коли порахують результати першого туру.

Втім у ЦВК припустили, що другий тур виборів мера може відбутися й у грудні. Це може бути в тому разі, якщо в окремих громадах у судах оскаржуватимуть результати виборів. Тоді доведеться відкласти проведення виборів ще на тиждень.

В яких громадах буде другий тур виборів

Закон передбачає, що другий тур виборів на посаду голови об'єднаної територіальної громади відбудеться в тих ОТГ, де кількість виборців становить більш як 75 тисяч, а жоден з кандидатів у першому турі не набрав 50%+1 голос або більше.

За попередніми підрахунками помітно, що другий тур виборів потрібен буде в багатьох великих містах і громадах. Зокрема це стосується Києва, Львова, Дніпра й Одеси.

Втім є і такі великі міста, де, судячи з попередніх результатів, все вирішиться вже в першому турі. Це, наприклад, Харків, Запоріжжя й Одеса. Там один з кандидатів набирає відчутно більше як 50% голосів виборців.