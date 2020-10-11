Місцеві вибори все ж пройдуть на Донбасі: обиратимуть лише до районних рад
Вибори членів районних рад відбудуться, зокрема, і на територіях Донецькою та Луганської областей. Тут у більшості районів раніше скасували вибори інших органів місцевого самоврядування.
Вибори до районних рад відбудуться по всій Україні, зокрема на Донбасі
Про це заявив член Центральної виборчої комісії, ексрегіонал і колишній нардеп від "Опоблоку" Юрій Мірошниченко. У коментарі "Радіо Свобода" він підкреслив, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія".
Радимо ознайомтися Кого ми обираємо 25 жовтня: чому місцеві вибори важливі
Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі, зокрема, районні ради,
– зауважив Мірошниченко.
За його словами, вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовано вибори міських, сільських і селищних рад.
"Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради та своїх мерів в територіальних громадах, але районні ради буде на всій контрольованій Україною території сформовано, в зокрема і в Донецькій, і в Луганській областях", – заявив член ЦВК.
Що цьому передувало
- Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.
- У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо їх провести.
- Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.
- Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
Зверніть увагу Як правильно голосувати: ЦВК опублікувала відеороз'яснення
Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу