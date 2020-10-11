Вибори членів районних рад відбудуться, зокрема, і на територіях Донецькою та Луганської областей. Тут у більшості районів раніше скасували вибори інших органів місцевого самоврядування.

Вибори до районних рад відбудуться по всій Україні, зокрема на Донбасі

Про це заявив член Центральної виборчої комісії, ексрегіонал і колишній нардеп від "Опоблоку" Юрій Мірошниченко. У коментарі "Радіо Свобода" він підкреслив, що навколо обґрунтованості виборів районних рад "була велика дискусія".

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Але все ж таки ЦВК, виконуючи Конституцію України, призначила ці перші вибори до районів. І в інший спосіб ми не могли діяти. Тому люди оберуть собі, зокрема, районні ради,

– зауважив Мірошниченко.

За його словами, вибори районних рад відбудуться і в тих громадах, де скасовано вибори міських, сільських і селищних рад.

"Ті 18 територіальних громад, які в Донецькій і Луганській областях не зможуть собі обрати локальні ради та своїх мерів в територіальних громадах, але районні ради буде на всій контрольованій Україною території сформовано, в зокрема і в Донецькій, і в Луганській областях", – заявив член ЦВК.

Зауважимо! Мірошніченко став членом ЦВК від партії "Опозиційна платформа – За життя" у жовтні 2019 року. З 2010 по 2014 рік він був представником президента Віктора Януковича у Верховній Раді.

Що цьому передувало

Місцеві вибори в Україні мають пройти 25 жовтня.

У серпні Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо їх провести.

Серед них опинилися не лише окуповані і прифронтові території, а й віддалені від зони бойових дій , де раніше вибори та президента, і парламенту проводили.

, де раніше вибори та президента, і парламенту проводили. Мовиться про 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та про 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

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Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу