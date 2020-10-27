Якими були основні порушення на місцевих виборах 2020: заява Геращенка
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконує, що цьогорічні місцеві вибори в Україні пройшли досить спокійно та цивілізовано. Щоправда, певні порушення все ж були.
Коментар Геращенка щодо виборів загалом
Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова". Як наголосив Геращенко, українська влада створила всі умови, аби вибори відбулися.
Зверніть увагу Порушення на місцевих виборах-2020: деталі
Зараз триває процес підрахунку голосів. У низці територіальних громад вже відомо, хто переміг. В деяких містах буде проведено другі тури. Але загалом можу сказати, що МВС забезпечила все необхідне задля безпечного проведення виборів,
– підкреслив заступник міністра.
За його словами, на цих виборах було менше порушень, ніж на попередніх. Але вони все ж були.
Основні порушення на цих виборах
- Ціла низка спроб організувати каруселі (але ці порушення не були системними).
- Підкуп виборців.
- Різного роду хуліганські дії.
- Небажання багатьох кандидатів використовувати для друку агітації кошти з виборчого фонду.
- Намагання деяких виборців фотографувати бюлетені або розривати та спотворювати їх.
Геращенко додав, що всі ці факти правоохоронці задокументували та зараз тривають розслідування.
Загалом хочу сказати, що тільки на одній дільниці з 29 тисяч ми зафіксували факт, коли голова комісії був п’яним. Така низька кількість порушень – показник того, що вибори пройшли доволі цивілізовано,
– підсумував Геращенко.
До теми Місцеві вибори загалом були безпечними, – Геращенко