Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконує, що цьогорічні місцеві вибори в Україні пройшли досить спокійно та цивілізовано. Щоправда, певні порушення все ж були.

Коментар Геращенка щодо виборів загалом

Про це він заявив у ефірі програми "Свобода слова". Як наголосив Геращенко, українська влада створила всі умови, аби вибори відбулися.

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Зараз триває процес підрахунку голосів. У низці територіальних громад вже відомо, хто переміг. В деяких містах буде проведено другі тури. Але загалом можу сказати, що МВС забезпечила все необхідне задля безпечного проведення виборів,

– підкреслив заступник міністра.

За його словами, на цих виборах було менше порушень, ніж на попередніх. Але вони все ж були.

Основні порушення на цих виборах

Ціла низка спроб організувати каруселі (але ці порушення не були системними).

Підкуп виборців.

Різного роду хуліганські дії.

Небажання багатьох кандидатів використовувати для друку агітації кошти з виборчого фонду.

Намагання деяких виборців фотографувати бюлетені або розривати та спотворювати їх.

Геращенко додав, що всі ці факти правоохоронці задокументували та зараз тривають розслідування.

Загалом хочу сказати, що тільки на одній дільниці з 29 тисяч ми зафіксували факт, коли голова комісії був п’яним. Така низька кількість порушень – показник того, що вибори пройшли доволі цивілізовано,

– підсумував Геращенко.

До теми Місцеві вибори загалом були безпечними, – Геращенко



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу