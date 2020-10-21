Віднесення населених пунктів до червоної чи іншої зони карантину не впливає на проведення місцевих виборів 25 жовтня. Голосування відбудеться у всіх регіонах України.

Обмеження певної карантинної зони на виборах впливатимуть лише на максимальну кількістьі присутніх людей на дільниці. Про це під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій" заявив член ЦВК Сергій Постівий, повідомляє 24 канал.

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Виборчий кодекс не передбачає можливості зупинки виборчого процесу або його скасування в контексті введення тих чи інших зон – чи то "червоної", чи то "жовтої",

– зауважив Постівий.

Конституція України передбачає лише 2 випадки, у яких можуть скасувати вибори:

введення воєнного стану по всій території України або в окремому регіоні,

введення надзвичайного стану.

"В інших випадках вибори мають відбутися. Тому червона зона не вплине на скасування виборчого процесу", – підкреслив член ЦВК.

Як голосуватимуть хворі на COVID-19

Хворі на коронавірус виборці, які перебувають у лікарні, зможуть проголосувати безпосередньо там. До них приїде мобільна бригада.

До людей, які перебувають на самоізоляції, члени комісії приїдуть додому.

Особи з ознаками ГРВІ голосуватимуть в окремій кабінці на виборчій дільниці.

Усі виборці повинні перебувати у захисник масках. Також бажано мати власну ручку.



Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу.