Центральна виборча комісія затвердила порядок підрахунку голосів на дільниці під час місцевих виборів 2020. Також затверджено порядок складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок, зокрема повторний.

Про це повідомив Відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

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Про що мовиться в документі

У документі, зокрема, детально викладено особливості підрахунку голосів виборців на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради,міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше).

Мовиться і про порядок підрахунку на виборах депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови.

Окрім того викладено особливості складання протоколу у випадку визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

За даними ЦВК, порядок чітко регламентує покрокові дії членів дільничних комісій у тій чи іншій ситуації протягом усього процесу підрахунку голосів. Це, на думку Комісії, практично мінімізує вірогідність потенційних помилок.

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Як відбуватимуться місцеві вибори 2020 / Інфографіка 24 каналу