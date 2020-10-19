25 жовтня жителі Чернівецької області обиратимуть депутатів і голів усіх рівнів самоврядування на наступні п'ять років. Будуть переобрані 1 обласна, 3 районні ради та 52 голови і ради територіальних громад.

Що та як можуть змінити для жителів Чернівецької області вибори до органів місцевого самоврядування, – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Щоб розібратися в цьому, давайте подивімось, як повноваження місцевих рад та голів співвідносяться з проблемами, які, на думку українців, є відповідальністю місцевої влади. Серед таких проблем – поганий стан охорони здоров'я, освіти, доріг, безробіття та корупція.

Чим займаються обласна та районні ради?

Почнемо огляд місцевого самоврядування з найвищого рівня – обласної ради. На майбутніх місцевих виборах понад 680 тисяч жителів Чернівецької області можуть голосувати за кандидатів у депутати облради. Це близько 75% населення. Кількість депутатів в радах всіх рівнів прямо пропорційна кількості виборців на відповідній території. Тож, в новообраній Чернівецькій облраді буде 64 депутати.

У цьому році Верховна Рада укрупнила райони в усіх областях. У Чернівецькій області замість 11 старих створено 3 нових райони – Вижницький, Дністровський і Чернівецький. Саме там і сформують нові районні ради. Райони відрізняються за кількістю виборців, тому у всіх трьох районних радах буде різна кількість депутатів. У Чернівецькій районній раді – 54 депутати, в Дністровській – 42 депутати, у Вижницької – 38 депутатів.

Що вони вирішують? Повноваження обласної та районної рад можна умовно розділити на кілька блоків. Це бюджетні, організаційні, контрольні та повноваження в окремих сферах. Коротко розглянемо кожен з блоків.

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Почнемо з грошей. Обласна і районні ради затверджують проєкти місцевих бюджетів, приймають звіти про їхнє виконання, а також визначають, як розподілити кошти дотацій і субвенцій з державного бюджету між районним бюджетом (для облради), бюджетом міст обласного значення, сіл, селищ і міст районного значення.

Наприклад, в 2019 році зведений бюджет Чернівецької області склав 8,3 мільярда гривень, що майже вдвічі більше порівняно з 2014 роком. Йдеться про суму бюджетів усіх населених пунктів області.

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Організаційні повноваження полягають в обранні та звільненні голів рад, розгляді запитів від громадян, проведенні консультаційних опитувань щодо важливих для громади питань тощо.

Важливими є контрольні повноваження, метою яких є врівноважити вплив місцевого самоврядування, яке обирається громадянами, і представників виконавчої влади на місцях. Зокрема, обласна та районні ради можуть оскаржити до суду акти органів місцевої влади, які порушують права громад, заслуховувати звіти голів місцевих державних адміністрацій (МДА) та їхніх заступників. Якщо голови МДА неналежно виконують свою роботу, законодавство дозволяє депутатам обласних та районних рад оголосити їм недовіру та навіть відправити у відставку.

У таких сферах, як економіка, соціальний захист або охорона здоров'я депутати обласної і районних рад повинні планувати впровадження місцевих політик шляхом затвердження відповідних цільових програм розвитку. Погана якість цих програм без чітких показників ефективності може свідчити про відсутність у депутатів бачення розвитку території.

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Крім того, обласна та районні ради мають повноваження щодо управління установами освіти, охорони здоров'я, культури та іншими об'єктами, які перебувають у спільній власності територіальних громад. Встановлюють деякі тарифи на послуги ЖКГ, надають дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів тощо.

Об'єднані територіальні громади – широкі повноваження і гроші

Базовою адміністративною одиницею в Україні є об'єднані територіальні громади (ОТГ). У Чернівецькій області таких ОТГ 52: 11 міських, 7 селищних та 34 сільських. 25 жовтня на місцевих виборах виборці області будуть обирати голів та депутатів цих рад.

У Чернівецькій міській раді буде 42 депутати, оскільки у територіальній громаді близько 180 тисяч виборців. Відзначимо, що йдеться не лише про жителів Чернівців. В ОТГ увійшли ще 2 громади. У Сторожинецькій територіальній громаді місцева рада складатиметься з 34 депутатів. Це друга за кількістю виборців територіальна громада області. В найменшій Карапчівській територіальній громаді близько 3 тисяч виборців обиратимуть 22 депутатів. Стільки ж депутатів буде у всіх ОТГ, які мають до 10 тис. виборців.

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Чому важливо не ігнорувати вибори в ОТГ? Ради і голови територіальних громад мають широкі повноваження і гроші для вирішення проблем місцевого значення. У Чернівцях, судячи з соціологічних опитувань, найбільшими проблемами є погані дороги, якість громадського транспорту, незадовільний стан будинком і під'їздів, сміття на вулицях та високі тарифи на комунальні послуги. Подивимося, на що з цього списку можуть впливати ради ОТГ та їхні голови.

Нові дороги – завдання місцевої влади / Фото Чернівецька ОДА

З роботою громадського транспорту, а також дорожньою інфраструктурою все просто. За це майже повністю відповідають ради ОТГ. Місцеві депутати мають затвердити маршрути, графіки руху і правила користування громадським транспортом, стежити, щоб мости не були в аварійному стані, а тротуари і дороги через погане покриття не створювали небезпеку для водіїв і пішоходів. За фінансування різних об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, які перебувають на балансі ради, також відповідають депутати цієї ради. Але варто пам'ятати, що повноваження рад ОТГ не поширюються на дороги обласного, районного та державного значення.

З тарифами на комунальні послуги все трохи складніше. Ради територіальних громад встановлюють тарифи на тепло і послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Але не всі. Для близько 25% великих теплопостачальних підприємств і близько 40% підприємств, які забезпечують водопостачання, тарифи встановлює національний регулятор. Так, в цю "меншість" потрапили Чернівці. Тут тарифи на тепло і воду не є повноваженнями місцевої влади.

А ось всі питання поводження з побутовими відходами є повноваженням місцевої влади. Саме місцева влада на конкурсній основі обирає комунальне підприємство, яке має вивозити сміття з вашої вулиці, формує тарифи і розробляє схему санітарного очищення населеного пункту. Від цієї схеми і залежить ситуація з побутовими відходами в місті чи селі. Адже документ визначає черговість прибирання і вивезення сміття, кількість сміттєвозів та інвентарю для прибирання, методи переробки або захоронення сміття. А якщо сміття не буде де зберігати і переробляти, рада ОТГ повинна заздалегідь передбачити розширення або будівництво нових сміттєсховищ і підприємств з переробки.

Реконструкція занедбаних санаторіїв та інших об'єктів, до яких не доходили руки у попередні роки, може стати звичною практикою після виборів / Фото Чернівецька ОДА

Незадовільний стан будинків і під'їздів, що турбує жителів Чернівців, не є прямою відповідальністю рад ОТГ, проте в деяких випадках місцеві депутати можуть на це вплинути. До 1 травня поточного року співвласники багатоквартирних житлових будинків повинні були вибрати форму взаємодії з підприємствами, які надають послуги з прибирання та ремонту будинків і під'їздів. Це може бути ОСББ або інша форма. Далі передбачається укладення договору з визначенням вартості цих послуг. Там, де це не було своєчасно зроблено, ради ОТГ мали оголосити конкурс та за його результатами призначити управителя. І тут має значення, чи був цей конкурс проведений чесно і прозоро або переможця "визначено" через корупційні схеми.

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Ради територіальних громад та їхні виконавчі комітети мають доступ до розподілу значних грошових коштів, оскільки вони готують і затверджують проєкти місцевих бюджетів. Бюджети ОТГ формуються коштом місцевих податків і зборів та дотацій і субсидій з держбюджету. У 2019 витрати зведеного бюджету Чернівців склали 2,7 мільярда гривень. Депутати Сторожинецької міської ради в тому ж році розпоряджалися 249 мільярдами гривень місцевого бюджету. У Карапчові ця сума склала 1,6 мільйона гривень. Варто розуміти, що в наступні роки ці суми збільшаться ще більше, адже в процесі об'єднання територіальних громад до великих населених пунктів приєднуються менші.

Ефективність впровадження місцевої політики залежить не тільки від рад ОТГ, але і від міських, сільських і селищних голів. Адже голови очолюють виконавчі комітети місцевих рад, керують апаратом ради та підписують її рішення, вносять пропозицію про склад виконавчого комітету і врешті розпоряджаються бюджетними грошима на потреби, визначені радою. Тобто від голів значною мірою залежить, як на практиці виконують рішення місцевих рад. Тому важливо, хто на майбутніх місцевих виборах займе цю посаду у вашій територіальної громад.

Громада може вплинути на проблеми?

Якщо вам здається, що у вашому селі, місті чи області багато проблем, сміємо вас запевнити: вплинути на них можна. І для цього не обов'язково чекати наступних виборів президента, Верховної Ради або емігрувати до Польщі.

Великі справи починаються з маленьких дій. Хочете змінити ситуацію в країні? 25 жовтня на місцевих виборах проголосуйте за політиків, які під час передвиборчої компанії доведуть, що мають план роботи з чітким розумінням, як впроваджувати медичну реформу або організувати якісну роботу громадського транспорту в вашому місті чи селі. Голосувати за гарні обіцянки або за "добрі очі" може бути простіше, ніж розбиратися з програмами і попереднім досвідом політиків. Але запитайте себе, чи готова ваша громада прожити ще п'ять років без нормального громадського транспорту та розвитку медицини і освіти?

Авторка: Марія Квіцінська, аналітикиня Центру спільних дій для видання "BukNews"