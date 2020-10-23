Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський запитав у кандидата в мери Києва від "Голосу" Сергія Притули: "Скільки в Києві ліній метро?" Ситуація обернулася гучним скандалом із лайкою в прямому ефірі.

Це сталося проти ночі 23 жовтня у ток-шоу "Право на владу", пише 24 канал. Притула відмовився відповідати на запитання Дубінського про метро у Києві, бо "слугу народу" цього вважає "абсолютним мерзенником".

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Сварка Дубінського і Притули: що відбулося

Олександр Дубінський (який очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від "Слуги народу") запитав у Сергія Притули (який є кандидатом на посаду міського голови Києва від партії "Голос"): "Скільки в Києві ліній метро?"

Я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку вважаю абсолютним мерзенником. Людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у студії,

– відповів Притула.

"Слуга народу" за словом до кишені також не поліз і відповів не менш жорстко:

"Коли тупа тварина балотується в мери Києва – це прикро, бо кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно".

Далі політики говорили одночасно і мало приємного. У підсумку Притула здивувався, що Дубінському "Коломойський дозволив говорити сьогодні", а Дубінський зазначив: "Я ж вам не "тикаю", хоча ви й тварина".

"Пане Сергію! Пане Олександре! Я вас дуже прошу, ви схаменіться. Це загальнонаціональний канал", – сказала ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук, припиняючи "дискусію" політиків.

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