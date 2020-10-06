Український боксер В’ячеслав Узелков балотується у мери Вінниці на місцевих виборах 2020 року. Кандидат представляє партію "Опозиційна платформа – За життя".

Серед пріоритетних напрямків роботи колишній боксер та шоумен виділяє роботу з соціально незахищеними мешканцями міста та благоустрій не тільки центральних вулиць Вінниці, але й віддалених районів міста.

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Сайт 24 каналу зібрав основні факти про кар'єру, спортивну діяльність, а також політичні амбіції В’ячеслава Узелкова.

Біографія Узелкова

В’ячеслав Узелков народився 8 квітня 1978 року в Вінниці. В семирічному віці хлопчика записали на заняття з боксу. Першим тренером В’ячеслава став Дмитро Шамис. Підрісши, Узелков займався в Ігоря Мусієнка та Анатолія Вальчука. Ще під час навчання тренери побачили потенціал учня та почали возити його на юнацькі змагання.

У В’ячеслава дві вищі освіти. Першу здобув на фізкультурному факультеті в Вінницькому Педагогічному університеті, другий диплом отримав в Міжнародній Академії Управління Персоналом.

Перші успіхи Узелкова припадають на його аматорські поєдинки. В 1997 він відправляється на боксерський чемпіонат Європи серед юніорів й повертається з Англії переможцем. За рік молодий боксер займає друге місце на Кубку світу в Пекіні та посідає третє – на Military World Games. Після цих успіхів Узелков починає активно їздити світом та завойовувати все більше медалей на чемпіонатах. Наприклад, срібло чемпіонату Європи у 2002 році або друге місце на Кубку Чорного моря. Перемоги на аматорському рингу відкривають молодому боксеру шлях у професіонали.

Першу перемогу на професійному рингу Узелков здобув у 2004 році у напівважкій вазі. У той час його тренування проходили під керівництвом Віталія Вдовкіна і Вадима Лаврінца.

Найкращі моменти у кар'єрі боксера Узелкова

У 2007 році відбувається титульний поєдинок проти російського боксера Артема Вичкіна, де Узелков отримує свій перший чемпіонський пояс, а разом з ним – титул Чемпіона Європи за версією EBU-EE. У тому ж році українець нокаутує іспанського боксера Габріеля Кампільо та отримує титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA.

Бій з Бейбутом Шуменов став ключовим у кар'єрі українця:

У 2010 році Узелков змагався за звання чемпіона світу за версією WBA у напівважкій вазі. Його противником став казахстанський боксер Бейбут Шуменов. Після 12 раундів бою, судді присудили перемогу Шуменову. Це стало першою поразкою українського боксера на професійному рингу - після цього кар’єра українця пішла по низхідній. Надалі ще шість поєдинків Узелкова завершувалися перемогою і лише у двох змаганнях боксер уступив опонентам.

У 2012 році, після бою, В'ячеслав Узелков пережив інсульт. Через хибну діагностику, боксера лікували від струсу мозку. Після цього він ще півтора року виходив на ринг, щоправда, пізніше Узелков розповідав, що під час кожного виходу на ринг міг померти.

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Вже 2013 року Узелков боксує проти американця Джейдона Кодрінгтона і стає Міжнародним чемпіоном за версією IBO в напівважкій вазі. 12 квітня 2014 року відбувся останній бій Узелкова, в якому він програв сербу Геарду Аєтовичу

Окрім боксу, Узелков захоплюється боулінгом і пейнтболом.

Узелков та його дружина, діти

В’ячеслав Узелков неодноразово зазначав, що сім’я – це його найбільша цінність. З майбутньою дружиною (Мариною Боржемською), В'ячеслав почав зустрічатися ще за часів навчання у виші. У 2009 році в подружжя народився син – Роберт, а у 2012 році у пари народилась дочка, яку назвали Олівією.

Сім’я Узелкових проводила персональні тренування для людей із зайвою вагою. Згодом їх запросили тренерами в телевізійне шоу "Зважені та щасливі". В кінці 2018 року В'ячеслав і Марина вирішили розірвати шлюб. На момент завершення зйомок восьмого сезону "Зважені та щасливі", пара вже отримала документи про розлучення. Ініціатором розлучення стала Марина Узелкова, яка повернула собі дівоче прізвище та лишилась тренером на "Зважені та щасливі", а її колишній чоловік змушений був піти з проекту.

В'ячеслав розповідає про розлучення з Мариною Боржемською:

Процес розривом відбувався з великим скандалом – Марина Боржемська дала кілька відвертих інтерв’ю, де розповіла свою версію подій. Узелков натомість відзначався закидами у соцмережах. Станом на 2020 рік пристрасті стихли й Боржемська дозволила колишньому чоловіку частіше бачитись з дітьми.

Кар’єра на телебаченні

Дебют Узелкова на телебаченні припадає на 2008 р. В цьому році боксер зіграв епізодичну роль в мелодрамі режисера Льва Карпова.

У 2009 році боксер спробував свої сили у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".

У 2013 році Узелков прийняв пропозицію каналу СТБ та став суддею в шоу "Україна має талант". Згодом, на тому ж каналі, стартували зйомки програми "Зважені та щасливі", де людям допомагають скинути зайву вагу. В'ячеслав, як спортсмен з відповідною кваліфікацією та досвідом, став третім тренером проєкту. "Зважені та щасливі" зробили з Узелкова зірку та принесли популярність, але він змушений був залишити проект через розлучення з дружиною. Так його телекар’єра завершилася, натомість відкрився шлях у політику.

Політична діяльність

Вперше про можливість долучитися до лав народних депутатів Узелков заявив напередодні виборів до Верховної Ради 2019 року. Тоді йому поступила пропозиція від політичної сили, назву якої боксер не розголошував. Тогочасне вагання балотуватися, Узелков пояснював тим, що не хоче покидати Вінницю.

Восени 2020 року "Опозиційній платформі – За життя" вдалося прислухатися до бажань боксера. Партія висунула Узелкова на посаду керівника його рідного міста.

Голова Вінницької міської організації партії Донатас Піскун у своєму виступі наголосив, що Узелков – "людина, сильна духом, у якого є власна думка, ідеї, як розвивати Вінницю, його знають і поважають люди. Це людина, яка любить своє місто і вміє перемагати".

Виступ самого Узелкова не обійшовся без казусів. Претендент на крісло мера переплутав Раду з російським парламентом, наголосивши, що у нього "крута команда, яка не один рік вже у нас в Думі… в Раді"... Після виправлення ексбоксер пообіцяв, що зайде в кожен кабінет міськради Вінниці та наведе там порядок: "Ми зробимо багато гарних справ для міста. Тому що знаєте як: любов до міста має бути в серці. Я про це місто знаю майже все, тому що серце живе в місті, а місто живе в моєму серці. Я завжди буду стояти груддю вперед на захисті свого міста".